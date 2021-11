Russell: “Iedereen bij Williams gefrustreerd door matige vorm”

Na een puntloos 2020 staat Williams dit jaar keurig achtste bij de constructeurs met 23 punten. De laatste puntenfinish dateert alweer van de GP van Rusland, waar George Russell tiende werd. Sindsdien is P13 zijn beste klassering en ook in Qatar bleven punten ver buiten bereik. Na een lekke band in de slotfase van de race strandde hij op de zeventiende positie. Ondanks inmiddels vijf puntloze races op rij heeft Williams nog altijd twaalf punten voorsprong op Alfa Romeo in de strijd op de achtste plek bij de constructeurs.

“Ik denk dat iedereen binnen het team momenteel ietwat gefrustreerd is. Ik denk dat we moeten gaan begrijpen wat er veranderd is. We hebben wel wat indicaties”, antwoordde Russell op een vraag van Motorsport.com. Hij doelt daarmee onder meer op de kwalificaties. “Normaal hadden we moeizame zondagen, maar dat compenseerden we een beetje met geweldige zaterdagen. Daarbij is het gezien de snelheid van onze auto makkelijker om een plek vast te houden dan om aan te vallen. Maar om een zekere reden is de snelheid er ook niet op zaterdag, dus in de laatste twee races moeten we er het beste van maken om P8 veilig te stellen. Dat is voor ons nu het belangrijkste.”

Russell was zondag een van de vier coureurs die werd getroffen door een lekke band op Losail International Circuit. Dat gebeurde zonder waarschuwing en volgens de Brit ook zonder dat de prestaties van de band minder werden. “Het was enorm indrukwekkend hoe hard je kon pushen op dit circuit. Het was relatief glad en dat stelde de coureurs in staat om voluit te gaan. Van mijn hele F1-ervaring was dit de race waarin het tempo het hoogste lag qua hoe hard je kon pushen”, zei Russell. “Daar heb ik echt van genoten, maar het leverde duidelijk niets op. Het was redelijk verrassend. Op de achterbanden hadden we waarschijnlijk nog terug naar Groot-Brittannië kunnen rijden. Qua slijtage was het eigenlijk alleen linksvoor.”