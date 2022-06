Russell: "Huidige oplossing FIA is doekje tegen het bloeden"

Kort voor de start van het Canadese Grand Prix-weekend kondigde de FIA aan om porpoising beter te monitoren en voorwaarden te stellen waaraan de teams moeten voldoen. Zoals bekend, maakt de Formule 1 in 2022 gebruik van een nieuw technisch reglement, maar vanaf de eerste wintertest is porpoising een probleem. Al is het bij sommige formaties wel veel heviger dan bij andere. Zo heeft Mercedes er veel hinder van, maar hebben McLaren, Red Bull Racing en Alpine er een stuk minder last van. Afgelopen zondag in Azerbeidzjan klom Lewis Hamilton met veel rugpijn uit de auto. De FIA wil een einde maken aan het stuiteren, zodat de coureurs niet iets oplopen of crashen.

Vanaf de eerste vrije training in Montreal gaat de FIA de telemetriegegevens in de gaten houden. Aan de hand daarvan wordt een metriek opgesteld die bepaald wat als onaanvaardbaar wordt beschouwd. Teams die buiten de meting vallen, worden gedwongen om veranderingen aan de rijhoogte door te voeren. George Russell vindt het goed om te zien dat de FIA stappen neemt, maar stelt dat dit meer een doekje tegen het bloeden is. "Het is afwachten wat de resultaten van de FIA gaan zijn", aldus de Mercedes F1-coureur. "Ik denk dat zelfs voor teams die er niet veel last van hebben, het nog steeds een ontzettend hobbelige zal zijn. De FIA heeft toegang tot alle verticale acceleratiebelastingen. Het is echt veel minder veilig dan wat je zou verwachten. Er zijn dus meer gesprekken nodig om te zien hoe we verdergaan."

Charles Leclerc is het niet helemaal eens met de wijzigingen. De Monegask ervaart het stuiteren in de F1-75 niet als een prangend probleem. "Voor mijn gevoel is het team verantwoordelijk om mij een auto te geven waar ik goed mee kan rijden", zegt de Ferrari-coureur. "Tot nu toe heb ik nog geen problemen gehad. Het is wel zo dat de auto stijver is dan die van vorig seizoen. Ik vind hem niet onbestuurbaar of keihard, althans dat vind ik persoonlijk. Wij hebben oplossingen gevonden om het te verbeteren."

Alpine-coureur Esteban Ocon vindt dat de Formule 1 ook naar de stijfheid van de huidige wagens moet kijken. Volgens de Fransman is de lage rijhoogte in combinatie met de nieuwe 18 inch-banden minder vergevingsgezind dan de vorige generatie auto's. Ocon denkt dat dit ook een punt van zorg is voor de gezondheid van de coureurs, zelfs wanneer porpoising geen probleem meer is.

"Wij hebben het echter niet zo slecht als andere teams. Sommige wagens lijken eenvoudiger te besturen dan anderen. Het is in ieder geval positief dat de FIA actie onderneemt", aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Er zijn echter twee zaken die ze niet moet samenvoegen: porpoising en de algemene stijfheid van de auto's. Na de tunnel in Monaco zit een kerbstone die ik vrij hard raakte, dat voelde ik wel en die zat niet eens aan het einde van een recht stuk. De stijfheid in de auto is ook een probleem. Het ligt dus niet alleen aan de hoeveelheid porpoising die je hebt aan het einde van de rechte stukken."