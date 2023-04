Russell hoopte stiekem op meer dan onverwachte tweede startplek

Na de vrijdag vertelde Lewis Hamilton nog ietwat teleurgesteld dat Mercedes zich in Australië zou moeten richten op de vijfde startpositie, maar eenmaal in Q3 beland bleek er veel meer mogelijk voor het Duitse fabrieksteam. Na de eerste runs stond Hamilton op de tweede positie, voordat Max Verstappen aanzette en met 1.16.732 de pole-position veroverde. Daarachter was het echter Mercedes dat startposities twee en drie opeiste op het Albert Park Circuit. Hamilton gaf ruim drie tienden toe ten opzichte van Verstappen en pakte daarmee de derde plek, maar hij moest teamgenoot George Russell daarmee wel voor zich dulden. De coureur uit King's Lynn kwam tot op ruim twee tienden van pole en verzekerde zich zodoende van zijn beste startpositie van het seizoen tot dusver.

En dat zag Russell eigenlijk niet aankomen, zo liet hij direct na afloop van de kwalificatie optekenen. "Dit hadden we niet verwacht, dat staat vast. Er is hard gewerkt in de fabriek en hier in Melbourne, maar wow, wat is dit een sessie voor ons", trapte de eenmalig Grand Prix-winnaar af, die zelfs liet blijken dat hij op nog iets meer had gehoopt. "De auto voelde levendig en het laatste rondje was echt op de limiet. Ik ga eerlijk zijn, maar ik was ietwat teleurgesteld dat we de pole-position niet hebben gepakt. Het laat zien dat je verwachtingen in deze sport heel snel kunnen veranderen. Gisteren waren we waarschijnlijk al blij geweest met een plek in de top-vier, top-vijf, maar de auto voelde geweldig en het laat zien dat er nog wel wat potentie in zit."

Nadat de vrijdag niet verliep zoals Mercedes had gehoopt, heeft de renstal op zaterdag een grote stap voorwaarts gezet. Daardoor konden Russell afrekenen met onder meer de Aston Martins en Ferrari's. Desondanks heeft de Brit moeite om te verklaren waardoor hij en zijn team er in de kwalificatie zoveel beter bij stonden. "Het moet vast komen door het jetlag-programma waar we mee bezig zijn!", grapt hij, om op serieuze toon te vervolgen. "Er moet nu iets goed zitten, maar ik weet het niet. Natuurlijk moeten we het begrijpen als we een goede of slechte dag hebben, maar dit pakken we gewoon mee. Ik kijk uit naar morgen. Het gaat lastig worden ten opzichte van Max, maar ik ben absoluut heel, heel blij dat ik vanaf P2 mag vertrekken."

Video: Russell stelt tweede startpositie veilig in Australië