Russell hoopt op buitenkansje in Zandvoort: "Voor iedereen nieuw"

Op de Hungaroring wist Russell met een puntenfinish eindelijk van de hatelijke nul af te komen met Williams. Bij de TV-ploegen was de Mercedes-protegé in tranen en tijdens een later gesprek met Auto, Motor und Sport bleek het besef er nog steeds niet helemaal te zijn. "Ik ben er nog altijd geen woorden voor. Die laatste stint is waarschijnlijk de beste stint uit mijn carrière tot dusver geweest. Ik heb als echt een gek gestreden om Ricciardo en Verstappen achter me te houden."

Grotere prestatie dan invalbeurt bij Mercedes

Het maakt dat hij de puntenfinish in Hongarije als grootste prestatie uit zijn nog jonge carrière ziet. Hij plaatst die race onder meer boven zijn indrukwekkende invalbeurt bij Mercedes tijdens de Sakhir Grand Prix. "Toen werd ik in het diepe gegooid en waren de omstandigheden lastig, maar wist ik dat ik wel een auto had om iets mee te presteren. Mentaal geloofde ik er meteen in. Maar hier [bij Williams] weet ik dat we alles perfect moeten doen en dat punten dan nog buiten ons bereik liggen. Daardoor voelt het als een overwinning. Punten halen met Williams is zeker een grotere prestatie."

De puntenfinish voelt vooral goed, omdat Russell ook talloze keren de andere kant van dezelfde medaille heeft gezien. "Ik heb in de voorbije jaren veel ervaring opgedaan met frustraties, zullen we maar zeggen. Maar ik probeer steeds het positieve mee te nemen, ook als ik terugkijk op mijn invalbeurt bij Mercedes. Natuurlijk was ik ongelooflijk teleurgesteld, maar je kunt het ook anders bekijken. Ik had ook slecht werk kunnen afleveren en als derde of zelfs tweede kunnen eindigen. Maar dan had ik als individu niet geleverd. Ik ben dan ook blijer met het weekend zoals het uiteindelijk is verlopen, puur omdat mijn eigen prestatie goed was." Dat heeft Russell geleerd van zijn jaren in de achterhoede: meer naar de eigen prestatie kijken dan naar het resultaat. "Ik wil wereldkampioen worden en dan kun je jezelf niet laten meeslepen door teleurstellingen. Zoiets kan namelijk de volgende race beïnvloeden of die daarna. Het verleden kun je niet meer veranderen, dus ik leef volledig voor het heden en de toekomst."

Buitenkansjes in Zandvoort en Monza?

Die toekomst wordt op korte termijn bepaald door een 'triple header' met Spa, Zandvoort en Monza. Russell ziet op twee van die circuits meteen de grootste kansen om na de zomerstop nog een keer te verrassen met punten. "In Zandvoort kan het misschien wel, vooral omdat het een nieuw circuit is. Voor alle teams zal dat toch weer een nieuwe ervaring worden." Bijkomend voordeel van Zandvoort is dat inhalen er niet makkelijk is en laat Russell nou net excelleren in de kwalificatie. Waar hij doorgaans terugvalt op zondag, kan het verlies in Nederland misschien wel binnen de perken blijven. Een goede kwalificatie is immers goud waard in Zandvoort.

Ook de eerstvolgende race na de Grand Prix van Nederland heeft Russell met rood omcirkeld. "Monza biedt misschien ook een kans. Tot onze verbazing waren we daar de voorbije twee jaren snel, terwijl we [qua drag] een zeer inefficiënte auto hadden. Dit jaar is onze auto een stuk efficiënter en dus zouden we op Monza goed moeten gaan. Dat gezegd hebbende, waren we ook snel op Silverstone en stond die baan juist in onze top-vijf met slechtste circuits. Uiteindelijk bleken we daar sneller dan op alle andere plekken, dus ja, soms is het ook gewoon vreemd en lastig te voorspellen."

