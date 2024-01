Russell houdt hoop: "Mercedes heeft lang aan concept W15 gewerkt"

Mercedes hield voor de W14 vast aan het opvallende 'zeropod'-concept, aangezien het hiermee in 2022 nog wel de Grand Prix van São Paulo wist te winnen. Al voor de wintertest in Bahrein merkte het team op dat er met dit concept nog maar weinig winst te behalen viel, waardoor de focus naar een groot updatepakket ging. Met dat pakket stapte ook Mercedes over op het concept van downwash voor de sidepods, waarmee het direct een stap leek te zetten. Over het hele seizoen gezien verloor Mercedes weer wat momentum, maar Lewis Hamilton en George Russell wisten wel de tweede plaats bij de constructeurs veilig te stellen.

Voor de W15 gooit Mercedes het echter over een heel andere boeg, liet teambaas Toto Wolff al optekenen. Volgens hem worden vrijwel alle onderdelen opnieuw ontworpen voor de opvolger van de W14. Russell is in ieder geval 'met meer vertrouwen' aan deze winterstop begonnen, geeft hij aan in gesprek met onder meer Motorsport.com, omdat er 'al heel lang gewerkt wordt aan het nieuwe concept [van de W15]' en er 'heel zorgvuldig' gewerkt is aan dat concept. "Vorig jaar ging het allemaal een klein beetje overhaast", stelt Russell. Daar was wel een reden voor: "We hadden niet alle informatie tot onze beschikking. We zijn tot een aantal conclusies gekomen zonder grondig de consequenties door te nemen."

Terugkijkend op de voorbereidingen voor het seizoen 2023 ziet Russell dat Mercedes 'op sommige vlakken een stap vooruit' had gezet. "Maar daar kwam veel bagage bij kijken waar we geen rekening mee hadden gehouden", legt de Brit uit. "We hebben dus geweldig werk geleverd door echt te begrijpen wat we nodig hebben. We hadden natuurlijk nog eens twaalf maanden aan ervaring om de auto beter te begrijpen en in te zien wat performance oplevert. We hebben vorig jaar alles op één vlak gegooid, maar dat leverde niet de verwachte performance op. Maar het feit is dat we een enorm gat moeten zien te dichten. De Red Bull-dominantie van dit jaar is waarschijnlijk de grootste - statistisch gezien is het de dominantste auto ooit - dus we staan voor een enorme opgave. Maar ik ga volgend jaar met open geest tegemoet. Ik denk niet dat iemand verwacht dat wij, McLaren, Aston Martin of Ferrari meteen die stap zullen zetten, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we niet in dezelfde valkuilen zullen trappen als dit jaar."