Russell: "Ik hoop dat eerste chicane op F1 Monza wordt aangepast"

George Russell sneed tijdens de Grand Prix van Italië twee keer de chicane af. De eerste keer tijdens een gevecht met Red Bull-coureur Sergio Perez en later gebeurde nagenoeg hetzelfde met Alpine-rijder Esteban Ocon. De Brit kreeg voor het laatste een tijdstraf, aangezien de stewards vonden dat hij voordeel had en de plek niet teruggaf aan de Fransman. De straf had geen impact op zijn resultaat. Russell finishte als vijfde en bleef met vijf seconden extra op die plek in de uitslag staan.

"Ik moest een bepaalde out lap rijden. Toen ik uit de pits kwam zat ik achter Ocon. Mijn kans op een undercut was daarmee verkeken. Ik ging vrij fel door de eerste bocht, wetende dat er een risico was om de bocht te missen. Dat gebeurde", zegt Russell. "Dit is wel het nadeel van Monza. Het is altijd een soort 'Verlaat de gevangenis zonder betalen'-kaart met de run-off daar. Dat geeft alle coureurs, met name in gevechten, de kans om de bocht te missen. Wat mij betreft passen ze die bocht in de toekomst wel aan."

De man uit King's Lynn heeft geen spijt van het nemen van dat risico. "Ik wist dat de vijfde plek het best haalbare was, gezien het gat naar de man op de zesde plek. Alleen een safety car aan het einde had een probleem kunnen opleveren", aldus Russell, die tijdens de race een spectaculair gevecht had met Perez voor de vierde plek. Hij bleef de Mexicaan een ronde of vijftien voor. "Ik was eerlijk gezegd verrast over hoeveel tijd Checo nodig had om mij te passeren. Helemaal met die pace en die auto. Zij waren zo rap in snelle bochten. Dat zagen we zaterdag al. Zij kunnen gewoon beter met de banden omgaan. Toch was ik blij hem zo lang achter me te houden. Dat voelde goed."

Betere kansen in Singapore?

Op de vraag of hij genoot van het gevecht met een snellere auto, antwoordt de 25-jarige rijder: "Elk gevecht is leuk, maar met name als je aanvalt met een snellere auto. Dat is leuker dan het verdedigen van een rappe bolide in een trage wagen. Je moet altijd goed remmen en elke bocht perfect uitvoeren. Als je dat niet doet, weet je dat je wordt ingehaald. Het voelt zo bevredigend om een rappe auto op te houden. Dat was wel een positief dingetje. Ik maakte in die ronden geen fouten. Helaas viel het tempo tegen."

De volgende halte op de F1-kalender is de Grand Prix van Singapore. Russell heeft de stille hoop dat het Formule 1-team daar een stuk sneller en competitiever gaat zijn. "Met name in de race. Het is voor ons gewoon belangrijk dat we achterhalen waarom de verschil tussen banen met veel en weinig downforce zo groot zijn. Op circuits als Spa, Monza, Baku en Oostenrijk worstelen we, maar op banen met veel downforce gaat het goed. We moeten die verschillen begrijpen en kijken wat ons sterker maakt."

Video: Russell krijgt vijf seconden straf voor afsnijden chicane