Na de vrijdagse trainingen in Japan is Mercedes-coureur George Russell niet te spreken over het nieuwe asfalt op het circuit van Suzuka. De Brit kon geen enkel moment goede grip vinden en dat resulteerde voor hem in een zesde tijd op ruim zes tienden achter de snelle Red Bull-rijder Max Verstappen. Russell suggereerde dat het 'aparte' asfalt - dat aangelegd is bij bochten drie, vier en zeven - ervoor kan zorgen dat tijdens de race drie pitstops gemaakt moeten worden.

"Er is hier een enorm hoge bandendegradatie en dat is heel gek voor Suzuka", vertelt een verbaasde Russell na afloop van de vrijdagse sessies. "Het is normaal gesproken één van de beste circuits ter wereld om op te rijden, maar dit jaar lijkt het alsof het asfalt scheuren heeft en dat we over de toplaag heen glijden. Het heeft alle coureurs een apart gevoel gegeven en het zorgt ook voor een hoge bandendegradatie."

Bandenfabrikant Pirelli heeft naar Japan de hardste compound die ze hebben meegenomen om zo een éénstopper mogelijk te maken, maar dat is volgens de Mercedes-coureur een onmogelijke opgave. De Engelsman verwacht dat zelfs met het harde rubber het minstens een tweestopper gaat worden. "Wanneer we naar banen als Jeddah, Singapore en Melbourne gaan en er ligt nieuw asfalt, geeft dat meer grip, is het heel leuk om te rijden en is er weinig bandendegradatie. Hier lijkt de bandendegradatie ons richting een driestopper te duwen, maar ik denk dat we zondag op een tweestopper uitkomen."

Over de snelheid op de vrijdag van de Mercedes is de man uit King's Lynn dan wel weer te spreken. "Dat was half zo slecht nog niet. Red Bull is terug op haar normale niveau en dat verbaast me niets. Zij lijken voor velen heel erg snel", vertelt de 25-jarige Russell. "We zitten niet ver achter P2 en we kunnen nog twee tienden goedmaken. Het gaat een gevecht worden met Lando [Norris] en met de Ferrari's." Naast deze concurrenten ziet de Mercedes-man ook nog een andere opvallende gegadigde: "Je hebt ook auto's zoals die van Alex [Albon], zoals je vaak in de kwalificatie ziet."