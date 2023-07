Waar zijn teamgenoot Lewis Hamilton zaterdag op de Hungaroring schitterde met het veroveren van de pole-position, kon George Russell al na Q1 uitstappen. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar, vorig jaar nog de polesitter in Hongarije, bleef steken op P18. Russell had naar eigen zeggen last van verkeer en zag zelfs het gentlemen's agreement om elkaar niet in te halen in een outlap geschonden worden.

“Ik was de hele sessie op het verkeerde moment op de verkeerde plek op de baan. Als team hebben we veel te veel risico genomen”, antwoordde Russell toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn teleurstellende kwalificatie. “De auto was ontzettend snel. Het was niet nodig om binnen te komen om brandstof te halen voor één ronde, om daarna in het verkeer te belanden. Ikzelf probeerde het herenakkoord te respecteren, maar werd ingehaald door een paar andere auto’s.”

Russell baalde vooral van Pierre Gasly. “Hij ging me in de laatste bocht voorbij. Ik was al drie tienden verloren voordat ik mijn ronde überhaupt was begonnen. Daarmee was mijn ronde verloren”, zei hij over de actie van de Alpine-coureur. Desondanks neemt Russell Gasly niets kwalijk. “Ik ga andere coureurs niet de schuld geven. We vechten allemaal voor onszelf. Als team hadden we het veel beter moeten doen. Of het gentlemen's agreement nog wel geldt? Ik denk eigenlijk dat het er nooit echt is geweest. Als ik in hun schoenen had gestaan, had ik eerlijk gezegd waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Je moet voor jezelf vechten.”

Russell steekt de hand liever in eigen boezem. “Het circuit is met 4,5 kilometer groot genoeg, maar we reden met tien auto’s binnen een afstand van één kilometer. We moeten dus in de spiegel kijken en erkennen dat we een grote fout hebben gemaakt”, aldus Russell, die eraan toevoegde dat de vroege uitschakeling niets met het kwalificatie-experiment te maken had. In Q1 mocht alleen de harde band worden gebruikt. “De harde band van dit jaar is de medium band van afgelopen seizoen. Het was ook warm buiten, dus de harde band werkte prima”, benadrukte Russell.

Video: Russell vroeg klaar in kwalificatie GP Hongarije