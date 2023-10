Het overkwam George Russell zelf in de Formule 1-sprintrace in Amerika. De Brit belandde bij een inhaalactie op Oscar Piastri buiten de baan, behield de positie, kreeg een tijdstraf en verloor in de einduitslag alleen een plek aan Pierre Gasly. Hij was beter af dan wanneer hij achter de McLaren-coureur was gebleven. Lando Norris pleitte meteen voor zwaardere straffen. De Mercedes-rijder denkt in ieder geval dat het afnemen van een of meer posities de verleiding om voor een tijdstraf van vijf seconden te gaan zou doen afnemen. "De tijdstraffen zijn nogal afhankelijk van de race", zegt Russell. "Er is gesproken over een positiestraf, die harder is."

Volgens de 25-jarige Brit zijn er maar enkele Formule 1-circuits waar dergelijke zaken kunnen gebeuren. Russell stipt aan dat het grootste gedeelte van de banen van grind is voorzien en je dan voorzichtiger bent en ook hoopt dat de conculega je respecteert. "Als er grind ligt en iemand duwt je buiten de baan, dan eindig je in het grind", gaat hij verder. "Dat wil je niet. Ik hoop dat, als ik aan de buitenkant zit, de ander mij ruimte biedt. Gebeurt dat niet, dan word je op sommige circuits het asfalt opgeduwd. Vervolgens maak je je zorgen over de gevolgen. Ik houd niet van die manier van racen. Er zijn drie banen in het hele seizoen waar dat zo is."

Russell vergelijkt het Circuit of the Americas, waar F1 afgelopen weekend racete, met banen als Monaco en Suzuka. "We racen allemaal volgens dezelfde regels. In Monaco kun je niet over de limiet gaan, want dan eindig je in de muur. In Japan eindig je in het grind. Hier [in de Verenigde Staten] kom je op het asfalt terecht. In Monza ging ik bij het uitkomen bijvoorbeeld over de limiet, wetende dat ik een 'verlaat-de-gevangenis'-kaart had. In Barcelona idem dito. Je wilt alleen niet zo'n kaart hebben. De FIA moet een manier vinden om dit te voorkomen."