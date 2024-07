Social media en Formule 1 zijn sinds een aantal jaar innig met elkaar verweven. Liberty Media maakt er volop gebruik van om de sport aantrekkelijk te maken bij de fans en ook nagenoeg elke coureur zit wel op een of meerdere kanalen. Hoewel het een mooie manier is om de fans bij je carrière te betrekken, zitten er ook negatieve kanten aan. Zo was George Russell eerder dit jaar het doelwit van veel haatberichten vanuit 'fans' van Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De Brit vertelt tegenover onder andere Motorsport.com wat het met een rijder doet.

"Ik vind het leuk om alle memes en grappen te zien, alles wat positief is, is leuk. Maar er zit ook een andere kant aan. Er is zoveel haat en negativiteit. Het is bijna onmogelijk om dat niet te zien. Ik had daarom ook een lange tijd al mijn accounts verwijderd", legt de tweevoudig racewinnaar uit. "Nu beheer ik mijn accounts samen met mijn team, maar ik heb alle meldingen uitgezet. Het enige wat ik doe, is mijn content doorsturen."

Vooral in de reacties onder posts wil het wel eens losgaan. "De eerste reactie die je ziet, is altijd negatief. Instagram laat bijvoorbeeld de meest gelikete comment zien. Het maakt niet uit waar het over gaat, maar ongeveer 50 procent van die reacties is negatief. Dat kan ik maar lastig bevatten. Je ziet nu al mensen in de schijnwerpers - acteurs, muzikanten en voetballers - vanwege mentale problemen even van de socials afgaan", vertelt Russell. "Als je niet zelf in zo'n situatie zit, weet je niet hoe genadeloos de negativiteit kan zijn."

De Mercedes-coureur vindt het zonde dat negativiteit de boventoon voert op de socialmedia-kanalen. "Het is jammer dat ik niet veel van alle [leuke] dingen kan zien, maar tegelijkertijd is het wel zo dat als je eenmaal negativiteit zoekt, dan zie je het ook vaker", verklaart de rijder. Zelf zit Russell zo min mogelijk op social media. Alleen na raceweekenden wil hij de apps nog wel eens openen: "Ik ga dan naar de F1 Instagram om te kijken wat voor video's ze hebben gepost en of ik iets heb gemist."