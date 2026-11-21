Formule 1 GP van Las Vegas

George Russell haalt uit naar Max Verstappen na clash in Las Vegas: ‘Hij doet alsof hij beter is dan de rest’

Russell was zeer gefrustreerd over Verstappen na het incident dat plaatsvond in VT3

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 06:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

George Russell heeft uitgehaald naar Max Verstappen na hun botsing in de derde vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1.

Verstappen passeerde de Mercedes voor bocht 14 in zijn zoektocht naar vrije baan, maar Russell wilde weer terug naar voren. De Nederlander probeerde tevergeefs de deur dicht te gooien. Russell duwde zijn rivaal uiteindelijk aan de kant, waarna de Red Bull-coureur hem later de middelvinger gaf.

Russell was verontwaardigd over het rijgedrag van Verstappen, die daarvoor een waarschuwing van de stewards kreeg. “Ik denk dat een waarschuwing prima was, maar weet je... Er staat niets in de regels dat je iemand die aan zijn ronde begint niet mag inhalen, maar als je dit doet, benadeel je die persoon gewoon”, zei de Brit tegen Sky Sport Italy.

“Hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het. Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand me op deze manier benadeelt en rondloopt alsof hij groter en beter is dan de rest. Iemand moet tegen die man opstaan.”

Verstappen hield het tijdens de persconferentie na de kwalificatie intussen kort over de situatie: “Er is niets gebeurd.”

Een waarschuwing heeft grotendeels geen gevolgen, omdat die, anders dan een reprimande, bij een herhaling niet kan leiden tot een zwaardere straf.

Waarom de stewards Verstappen een waarschuwing gaven

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Toch werd Verstappen verantwoordelijk gehouden voor het incident. Zo beoordeelden de stewards de situatie.

“Beide auto’s naderden bocht 14, met auto 3 voor auto 63”, staat in het rapport van de stewards. “Auto 3 remde eerder dan verwacht en veranderde tijdens het remmen van richting. Auto 63, die van achteren naderde, ging naar links en probeerde binnendoor in te halen. Tijdens de manoeuvre bevond de vooras van auto 63 zich voor de spiegel van auto 3. Vervolgens raakten de twee auto’s elkaar.

“Tijdens de hoorzitting bespraken de coureurs ook de informele gentlemen’s agreements rond de voorbereiding op een snelle ronde en het gedrag dat in zulke situaties van coureurs wordt verwacht. De stewards namen deze uitleg mee, maar vonden dat zulke informele afspraken slechts beperkt relevant waren voor de beoordeling van het incident. Doorslaggevend waren de daadwerkelijke bewegingen van beide auto’s en hun onderlinge positie.

“De stewards onderzochten daarom het remmen en de richtingsverandering van auto 3, de uitwijkmanoeuvre en positie van auto 63, en hielden daarbij rekening met de geldende Driving Standards Guidelines.

“De stewards vonden dat de richtingsverandering van auto 3 tijdens het remmen onvoorspelbaar was en bijdroeg aan de situatie waarin auto 63 naar de binnenkant moest uitwijken om contact te voorkomen. Hoewel de stewards de manoeuvre niet ernstig genoeg vonden voor een zwaardere straf, concludeerden zij dat het veranderen van richting tijdens het remmen onder deze omstandigheden onder de verwachte rijstandaard lag.

“Rekening houdend met de omstandigheden van het incident bepaalden de stewards dat een Driver Warning passend was.”

Verstappen en Russell delen zaterdag de eerste startrij voor de GP van Las Vegas. Zij kwalificeerden zich respectievelijk als tweede en derde, terwijl snelste man Kimi Antonelli een gridstraf van vijf plaatsen incasseert.

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