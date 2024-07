VIDEO: Russell haalt Q2 F1 Hongarije verrassend niet

Wat een Q1 in Hongarije! Sergio Pérez crashte eerder, waarna de regen even flink neerkwam. De verwachting was dat daardoor de baan zo nat was, dat er geen verbeteringen in zouden zitten. Niets bleek minder waar, want de ene na de andere coureur zette een scherpere tijd neer. En wie miste daardoor de boot? George Russell. Een pijnlijke kwalificatie voor hem, want hij weet dat de race vanuit de achterhoede gestart wordt. Een voorlopige zeventiende startplek staat achter zijn naam.