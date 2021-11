Een versnellingsbak mag alleen worden vervangen als deze minimaal zes opeenvolgende races is meegegaan of als een coureur in de voorgaande wedstrijd is uitgevallen. George Russell voldoet in Mexico aan geen van deze voorwaarden en incasseert derhalve een gridstraf van vijf posities voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Normaal gesproken maken de coureurs in de vrijdagtrainingen gebruik van een oudere versnellingsbak, om op zaterdag terug te wisselen naar het exemplaar waarmee ze de race gaan afwerken. Russell werd in de eerste oefensessie in Mexico-Stad echter getroffen door een probleem met zijn oudere versnellingsbak en wisselde daarom eerder dan gepland naar zijn raceversie. In de tweede vrije training begaf ook deze versnellingsbak het. Omdat het onderdeel dit weekend niet meer gered kan worden, heeft de toekomstig Mercedes-rijder een nieuwe nodig, wat hem op vijf plaatsen gridstraf komt te staan.

Ondanks zijn straf blijft Russell positief over zijn kansen in Mexico. “Het is niet ideaal, maar op zondag worden de punten pas verdeeld”, reageert de 23-jarige Brit. “De eerste training was een uitstekende sessie voor ons. De auto voelde goed, ik vond een mooi ritme en we lieten een uitstekend racetempo zien. Dat laatste wordt cruciaal, aangezien de ijle lucht het heel lastig maakt voor de koeling, remmen en power unit. Als we dat onder de knie krijgen, dan ziet het er denk ik goed uit voor de race.”

Dave Robson, Hoofd Vehicle Performance bij Williams, laat weten dat beide problemen aan de auto van Russell verschillend zijn. Het Britse team hield tijdens de tweede oefensessie ook Nicholas Latifi enige tijd in de pitbox, omdat ook bij de Canadees werd gevreesd voor een probleem met de versnellingsbak. Daarvan bleek uiteindelijk geen sprake. “Het is frustrerend, maar liever nu dan tijdens de race”, aldus Robson. Hij blijft optimistisch over de rest van het weekeinde. “De wagen gedroeg zich zoals verwacht. Ondanks ons ingekorte programma, hebben we er vertrouwen in dat we de komende paar dagen het maximale uit de auto kunnen halen.”

