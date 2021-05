Waar Russell op donderdag nogmaals door het stof ging en zijn excuses na de crash op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari toelichtte, stond hij de pers zaterdag met een beter gemoed te woord. "Ik had moeite om de banden op temperatuur te krijgen, een beetje zoals in Imola, maar kreeg iedere ronde meer vertrouwen. Ik leerde ook steeds beter hoe ik hier het maximale uit de auto kan halen. Mijn laatste ronde in de kwalificatie was goed, we zaten erg dicht bij een plek in Q3", duidt hij op het marginale verschil van slechts 0.057 van een seconde.

Goede uitgangspositie en vrije bandenkeuze

Russell miste zodoende zijn eerste Q3-deelname met Williams, maar de kans op zijn eerste puntenfinish met het team uit Grove is nog altijd springlevend. Sterker nog: met P11 heeft Russell naar eigen zeggen het beste van twee werelden. Om te beginnen heeft hij met de elfde stek een prima uitgangspositie, terwijl zijn afwezigheid in Q3 ook betekent dat hij een vrije bandenkeuze heeft voor de race in de Algarve. "We zullen zeker op de mediums starten. Als je die kans hebt buiten de top-tien, dan moet je zeker op mediums starten."

"We hebben een echte kans op punten. Onze auto is snel, vooral op de rechte stukken. We moeten zeker op punten mikken", laat Russell tijdens een interview met Motorsport.com weten. "Ik denk zelfs dat de race pace van onze auto beter is dan de kwalificatiesnelheid. Die hoge topsnelheid kan ons bijvoorbeeld helpen om aan te vallen of juist om te verdedigen. We hebben vooral een goede start nodig. In het vorige raceweekend kwalificeerden we ons als twaalfde en reden we voor het grootste deel van de race in de punten. We hebben hier een serieuze kans, dus laten we kijken wat we kunnen doen."

Williams structureel aan de beterende hand?

Russell vindt het bovenal hoopgevend dat Williams na de gemiste kans in Imola meteen een nieuwe mogelijkheid krijgt voorgeschoteld om punten te scoren. Hij ziet het als een signaal dat Williams voorzichtig aan de beterende hand is. "Dat is erg positief. Het laat zien dat het in Imola geen eenmalige uitschieter was. We hebben het slechtste scenario volgens mij al in Bahrein gezien, waar we alsnog Q2 hebben gehaald en als veertiende zijn gefinisht. Het ziet er dus best goed uit voor de rest van dit seizoen.

