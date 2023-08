In de kwalificatie op vrijdag noteerde George Russell de achtste tijd, waardoor hij op zondag vanaf die positie aan de Belgische Grand Prix mocht beginnen. Zijn initiële start was goed, maar toch zou hij uiteindelijk pas als elfde over start-finish komen na afloop van de eerste ronde. De Brit verloor namelijk veel terrein op weg naar Eau Rouge, waar hij probeerde om de McLaren van Oscar Piastri, die in de eerste bocht beschadigd raakte bij een touché met Carlos Sainz en de muur, te passeren. Russell wilde Lando Norris volgen, maar kwam klem te zitten en zag daardoor Fernando Alonso, Yuki Tsunoda en Lance Stroll voorbijkomen. Op Kemmel Straight kwam bovendien Alexander Albon nog voorbij.

Uiteindelijk zou Russell voor een lange openingsstint kiezen, om na slechts één pitstop als zesde over de finish te komen. "De openingsfase was gewoon heel ongelukkig. Toen Oscar zijn probleem had, ging ik voor de linkerkant. Ik schatte verkeerd in hoe goed hij kon sturen, raakte ingesloten en verloor daardoor vier of vijf posities", antwoordde de Mercedes-coureur op een vraag van Motorsport.com over zijn race. "Dat bepaalde mijn race in zekere zin. Zonder dat voorval was ik vijfde geworden. Ik denk dat ik dan met Lewis [Hamilton] en Charles [Leclerc] om het podium had kunnen vechten. De eenstopper was hier denk ik behoorlijk competitief. In de laatste stint voelde ik me heel sterk op de zachte band. Verder was het echt een uitdagend weekend en ik ben blij dat het erop zit. We kunnen ons resetten en er straks weer voor gaan."

De lange eerste stint op mediums was volgens Russell absoluut niet eenvoudig, zeker niet toen het ongeveer halverwege de race begon te regenen. De coureur uit King's Lynn reed op dat moment nog op zijn oude banden. "Het was absoluut lastig toen het begon te regenen. Als we hadden geweten hoeveel regen er zou vallen, dan was ik gestopt voor softs en dan had je het grootste verschil gehad in deze uitdagende omstandigheden", legde hij uit. "Maar al met al was het een goede race. We waren in beide races competitief en we hebben een gat geslagen richting de derde plek in het kampioenschap. Maar we zijn nog steeds gefocust op Red Bull en proberen dat gat te dichten."

Ferrari sterker, McLaren zwakker dan verwacht

Ondanks de tweede plek bij de constructeurs was Mercedes ook op Spa-Francorchamps niet na Red Bull het snelste team. Ditmaal viel die eer te beurt aan Ferrari, al had Russell eerder verwacht dat McLaren die rol zou vervullen. "McLaren was niet zo competitief als ik had verwacht tijdens deze race", aldus Russell. "Ik denk dat Charles voor ons wellicht een verrassing was, ik denk niet dat we verwachtten dat ze zo snel zouden zijn. Maar zoals gezegd staan we er goed voor in het kampioenschap voor teams. Dat lijkt nu redelijk zeker te zijn, maar we zijn gefocust om te proberen dit jaar nog een race te winnen."

