Russell: Australië als aparte trip te zwaar voor F1-teams

Melbourne was normaal gesproken altijd de plek van de seizoensouverture, waarna de teams gewoonlijk doorreisden naar Bahrein of China. Dit jaar is de Australische Grand Prix, die in 2020 op het laatste moment werd afgelast en in 2021 niet door kon gaan wegens corona, de derde race op het programma, na een double-header bestaande uit Bahrein en Saudi-Arabië. Voor de teams is Melbourne een volledig op zichzelf staande trip geworden, doordat de volgende race voor over twee weken in Imola staat gepland.

Niet echt ideaal voor al het F1-personeel, constateert George Russell. “Om Melbourne als losse race ertussen te hebben is te zwaar voor iedereen”, zegt de Brit. “Mensen komen hier op de zaterdag of zondag ervoor al naartoe om aan het tijdsverschil te kunnen winnen. Het is gewoon teveel gevraagd. Ik vind dat hier wat beter over nagedacht moet worden.”

“Ik zie niet in waarom we deze GP niet met één van de races in het Midden-Oosten hadden kunnen combineren”, vervolgt de 24-jarige coureur. “Als je kijkt naar hoeveel tijd de teams in totaal aan deze kant van de wereld doorbrengen, is het in feite nog een double-header. Aangezien de seizoenen steeds langer worden, zullen we hier een betere balans in moeten zien te vinden.”

Duur

Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner toont zich niet gelukkig met het retourtje Engeland-Australië. Hij wijst echter vooral naar het kostenplaatje. “Logistiek gezien is het een zeer dure race, nu we op de terugweg geen race in, laten we zeggen, het Midden-Oosten hebben. Om hier voor één weekend naartoe te komen is erg prijzig, naast het feit dat je met een enorm tijdsverschil zit waar iedereen aan moet wennen. Het zou beter zijn geweest als we hierna direct een andere race hadden gehad.”

Horner ziet echter ook dat het maken van de F1-kalender een zeer complexe klus is. “Het is heel lastig, want volgende week zit je bijvoorbeeld met pasen”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com of de Formule 1 hier in de toekomst beter op moet letten. “En zo heb je allerlei zaken waar je omheen moet zien te plannen, als je de kalender aan het maken bent. Maar om hier helemaal naartoe te gaan voor één weekend, is zwaar voor de teams.”