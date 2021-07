Russell gevleid door interesse Red Bull, maar sluit overstap uit

Met de naderende zomerstop in de Formule 1 zwellen de geruchten over een vertrek van George Russell bij Williams aan. De Formule 2-kampioen van 2018 zit bij de stal uit Grove aan zijn plafond en bovendien loopt aan het einde van dit seizoen zijn contract af. En dus zou het niet meer dan normaal zijn dat hij volgend seizoen bij Mercedes de vervanger wordt van Valtteri Bottas.

Mercedes-teambaas Toto Wolff laat hier en daar hints vallen over de komst van Russell naar zijn team, maar voorlopig is er nog geen witte rook en dat deed Helmut Marko een paar weken geleden verzuchten dat Russell ook een kandidaat zou zijn om bij Red Bull aan de slag te gaan.

Russell zelf drukt die mogelijkheid in gesprek met RTL Duitsland meteen de kop in. “Natuurlijk is het leuk om vanuit de Formule 1 positieve feedback te krijgen of om te horen over interesse van andere teams, maar mijn loyaliteit ligt enkel en alleen bij Mercedes. Er is geen enkele kans dat ik volgend jaar voor Red Bull ga rijden. Ik zal [volgend jaar] zeker in een auto met een Mercedes-motor rijden, dat is duidelijk. Ik ben een trouwe Mercedes-man. Mercedes is mijn auto, mijn merk”, aldus Russell.

Die liefdesverklaring houdt volgens Russell overigens niet automatisch in dat hij volgend seizoen al zijn opwachting zal maken bij de hoofdmacht van het merk met de ster. “Zoals ik al eerder zei, ik ben een Mercedes-rijder. Mercedes heeft mijn hele carrière aan mijn zijde gestaan. Mercedes heeft me als jonge coureur veel kansen gegeven. Zonder twijfel zal het dus een Mercedes zijn volgend seizoen. Welke kleur de auto zal krijgen, dat weet ik nog niet.”

Hoogstwaarschijnlijk wordt het zwart (Mercedes) of blauw (Williams). De andere twee klantenteams van Mercedes – Aston Martin en McLaren – varen een veel onafhankelijker koers van Mercedes en hebben hun rijdersduo al voor langere tijd vastgelegd.