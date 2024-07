Het is bekend dat er veel druk op de schouders van de Formule 1-coureurs ligt. In de sport ligt het vergrootglas op alle prestaties, van VT1 tot de race. Om beter met alle druk om te gaan, heeft Mercedes-rijder George Russell een psycholoog in de arm genomen, zo legt hij uit in gesprek met onder andere Motorsport.com.

"In alle eerlijkheid werk ik nu al vier jaar samen met een psycholoog. Iedereen is anders, maar voor mij werkt dit", aldus Russell. "Het gaat dan om de kleine dingetjes. Soms gebeurt er zoveel tijdens een raceweekend, dat je daarna een momentje moet pakken om in retrospectief te kijken wat er is gebeurd. Het kan zijn dat je dan denkt 'ik had op dat moment liever dit of dat gedaan.' Daarom praat ik met een professional, waar ik mijn gevoel kan uiten en kan vertellen wat ik van bepaalde gebeurtenissen vind. We bedenken dan bepaalde strategieën hoe ik daarmee om kan gaan."

Vooral de manier waarop Russell soms afgerekend wordt in de pers of bij de fans is iets wat hij bespreekt. "Het ene moment ben je de held, het volgende ben je de schlemiel. Dat kan van VT3 naar een kwalificatie of van race tot race veranderen", vertelt de coureur uit King's Lynn. "Ik heb hele goede reeksen gehad waarin ik goed presteerde en dan ging het een race later ineens moeilijker. Dan denk ik, 'shit, hoe ga ik hier nou mee om, wat is er aan de hand?' Vaak gaat het dan om dingen in je hoofd."

Russell vertelt ook een paar trucjes die hij heeft geleerd. "Ik heb geleerd hoe ik om moet gaan met bepaalde situaties en gebeurtenissen. Wat moet mijn mindset zijn als ik de kwalificatie in ga na slechte trainingen? Of wat is de mindset die ik nodig heb na goede trainingen? Dat helpt me enorm", aldus de 26-jarige coureur. "En wat voor mindset heb je nodig om naast de beste rijder aller tijden bij Mercedes [Lewis Hamilton], die al zoveel bereikt heeft met dit team, te rijden? Moet ik daar over nadenken of is dat niet nodig? Moet ik naar zijn data kijken of moet ik daar niets van aantrekken? Ik denk dat ik op dat gebied de perfecte balans heb gevonden en dat werkt voor mij goed."