George Russell gelinkt aan mogelijke F1-overstap naar Audi in 2028
Guenther Steiner gelooft dat George Russell mogelijk een vertrek bij Mercedes overweegt, waarbij Audi volgens hem een mogelijke bestemming is voor het F1-seizoen 2028.
Voormalig Haas Formula 1-teambaas Guenther Steiner gelooft dat George Russell al opties buiten Mercedes verkent, en suggereert dat de Britse coureur een mogelijke overstap naar Audi voor het F1-seizoen 2028 zou kunnen overwegen.
Ondanks dat hij een zitje bij Mercedes heeft, is Russells toekomst bij de renstal uit Brackley onderwerp van debat geworden na de indrukwekkende prestaties van zijn tienerteamgenoot Kimi Antonelli.
De Italiaan werd de jongste coureur die het coureurskampioenschap aanvoerde na opeenvolgende zeges in China en Japan en is sindsdien steeds sterker geworden. Richting de zomerstop leidt Antonelli de stand met 219 punten. Hij wordt gevolgd door Lewis Hamilton met 169 punten en Russell met 160 punten.
Tijdens een optreden in The Red Flags Podcast suggereerde Steiner dat de interne dynamiek bij Mercedes Russell ertoe aanzet zijn opties voor de toekomst te overwegen. Naast zijn strijd met Antonelli zou Russell ook de druk kunnen voelen van de groeiende speculatie die viervoudig kampioen Max Verstappen in verband brengt met Mercedes.
Hoewel Mercedes-chef Toto Wolff heeft bevestigd dat hij zijn huidige rijdersbezetting voor 2027 graag wil behouden en Russell ook zijn toewijding aan zijn team opnieuw heeft bevestigd, stelde Steiner dat Russell naar Audi zou kunnen kijken voor 2028.
"Er is veel interesse van coureurs om voor 2028 naar Audi te gaan," zei hij. "Voor volgend jaar zitten ze redelijk vast, maar er is misschien een mogelijkheid in 2028 bij Audi.
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Dat is best een interessante plek, omdat ze goede progressie boeken. Het lijkt op schema te liggen, wat ze doen. Ik denk dat er behoorlijk wat kandidaten zouden zijn. Carlos Sainz zeker.
"Ik denk dat George nu ook om zich heen kijkt, wetende dat hij nu met Kimi zit. Hij wil niet de rest van zijn leven bij Kimi blijven, want daar weet hij waar hij de rest van zijn leven staat. Dus probeert hij nieuwe kansen te vinden."
Audi voltooide zijn volledige overname van Sauber aan het begin van het seizoen 2026 en legde Mattia Binotto en voormalig Red Bull-sportief directeur Jonathan Wheatley vast in leidinggevende functies. Het ontwikkelt zijn powerunit sinds 2022. Audi kan rekenen op de steun van een autogigant in de vorm van de Volkswagen Group, die fors in de renstal heeft geïnvesteerd en de middelen en technische knowhow levert die nodig zijn om vanaf de grond een operatie op te bouwen die om kampioenschappen kan strijden.
Natuurlijk betekent dit alles niet dat Russell Brackley voor rivaliserende Duitse grond verlaat, maar een fabriekszitje bij Audi in 2028 zou Russell op zijn minst een project geven dat hij zich eigen kan maken in plaats van een troon die hij momenteel probeert te verdedigen.
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