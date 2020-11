Griploze Turkse GP frustreert Russell: “Niet waar F1 om draait”

De omstandigheden tijdens de Turkse GP waren verre van ideaal. Het circuit nabij Istanbul was kort voor het raceweekend opnieuw geasfalteerd en dat zorgde voor een gebrek aan grip, ook omdat er voor de komst van de F1 geen andere klassen hadden gereden. De regenachtige omstandigheden op zaterdag en zondag maakten het nog moeilijker voor de coureurs, wat leidde tot een groot aantal foutjes en spins tijdens de kwalificatie en de race omdat de banden moeilijk op temperatuur kwamen. Williams-coureur Russell eindigde op de zestiende plek en was gefrustreerd over de enorme verschillen in rondetijd. Die wijt hij aan de bandentemperatuur en zorgden ervoor dat hij niet had genoten van de race.

“De rondetijd varieert twee tot drie seconden per ronde, afhankelijk van of je de banden werkend krijgt. Dat is ongelofelijk”, vertelde Russell na afloop van de race. “Dit weekend was niet waar de Formule 1 echt om draait. Ik weet zeker dat de show er geweldig uitzag en ik weet zeker dat ik ervan had genoten als ik thuis vanaf de bank had gekeken. Maar het was een loterij. Ik houd van racen in natte omstandigheden, maar dit was gewoon iets anders.”

De verwachting was dat de huidige Formule 1-auto’s sneller zouden zijn dan tijdens het laatste bezoek van de sport aan Istanbul Park in 2011, maar door de glibberige omstandigheden kwam daar niets van terecht. Tot irritatie van Russell, die graag had gezien dat het potentieel van de huidige bolides volledig benut zou worden op het uitdagende Istanbul Park. “Ik denk dat iedereen ernaar uitkeek om hier te komen, maar vanaf de eerste ronde in VT1 hadden we absoluut geen grip. De belangrijkste factor daarbij was de nieuwe asfaltlaag, zonder twijfel.” Russell zegt dat het voelde alsof hij en zijn mede-coureurs op ijs reden en dat de betonnen uitloopstroken en het beton in de pits meer grip gaven dan het asfalt. “Ik denk dat geen enkele coureur genoten heeft van deze omstandigheden.”

De gladde baan nabij Istanbul leverde voor de fans weliswaar een vermakelijke en onvoorspelbare race op, maar dat is voor Russell een schrale troost. De essentie van de F1 kwam afgelopen weekend volgens hem niet tot uiting. “Als je chaos wil en coureurs die eruit zien als idioten, dan zijn er andere categorieën en sporten waar je naar kan kijken. De Formule 1 draait om de beste auto’s, de beste coureurs en de beste teams die naar de beste circuits reizen en laten zien wat ze kunnen. Dat was dit weekend niet zo.”