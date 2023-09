Russell gefrustreerd door crash in laatste ronde: "Wist dat kans verkeken was"

Met de tweede startplaats op zak ging George Russell met volle moed de Grand Prix van Singapore tegemoet. De Brit gaf voorafgaand aan de race aan dat hij maar één doel had: de zege pakken. In de race drong hij op de boordradio ook meermaals aan bij zijn engineer om met de perfecte strategie te komen om die zege te pakken. Dat hield vooral in dat hij raceleider Carlos Sainz onder druk moest zetten. Op de harde band slaagde hij daar ook in, maar toen hij merkte dat de Spanjaard het tempo liet zakken om het veld bij elkaar te houden, wist Russell ook dat een tweede stop voor mediums lastig zou worden.

Dat werd makkelijker gemaakt door de virtuele safety car, waardoor Russell alsnog naar de mediums ging en volop de aanval inzette. Op die compound zette hij grote stappen vooruit en lag hij derde achter Lando Norris. In de laatste ronde was dat nog steeds het geval, maar in bocht 10 ging het fout. Hij tikte de muur aan bij het aanremmen, waardoor de wielophanging afbrak en de baanafzetting op hem wachtte. Zo kwam er op wrede wijze een einde aan zijn sterke race en gaf hij het podium uit handen.

In gesprek met onder meer Motorsport.com legt Russell uit dat het lastig was om geconcentreerd te blijven, juist doordat Sainz het tempo met '1,5 seconde verlaagde'. Volgens Russell was dat echter wel logisch van de Spanjaard, gezien het bandenvoordeel dat Mercedes had - zij hadden immers twee nieuwe sets van de mediumband, Ferrari één. "Maar uiteindelijk deed Carlos het geweldig door het gat te managen met de DRS met Lando, dat was erg slim van hem. Ik denk dat we een halve autolengte verwijderd waren van de overwinning omdat ik dan Lando had ingehaald en Carlos zonder DRS zat. Dan was ik hem voorbijgevlogen. In plaats daarvan eindigen we de race in de muur. Geen idee wat er gebeurde en hoe het gebeurde. Waarschijnlijk een gebrek aan concentratie, misschien frustratie, wetende dat het de laatste ronde was en dat de kans verkeken was. Een fout van één centimeter heeft dit hele weekend overschaduwd."

Russell spreekt daarom van een 'hartverscheurende' crash, zeker omdat hij 'mentaal en fysiek gesloopt' was. Een uur na die crash kon hij echter wel de pluspunten inzien. "Het was zo'n fantastisch weekend. Ik heb oprecht het gevoel dat ik beter rijd dan ooit tevoren. De kwalificatie was geweldig, de race was uitstekend. Ik voelde me zelfverzekerd en op mijn gemak en ik laat me niet neerslaan door een fout van twee centimeters. Ik zal waarschijnlijk een zware avond en ochtend tegemoetgaan, maar ik zal het achter me laten en we gaan door. Ik kan alleen maar mijn excuses aan het team aanbieden, zij verdienden beter. Maar shit happens."

Voorbeeld van Norris volgen

Over die fout zelf is Russell behoorlijk zelfkritisch. Hij vond het een 'fout van niets' en stelt dat hij er nog wel mee zou kunnen leven als hij van de baan was gespind of bij een verremming de muur had geraakt. "Maar om de muur te raken in de laatste ronde, dat is gewoon zo'n trieste fout. Daarom voelt het ook zo vreemd nu. Het was waarschijnlijk het gebrek aan concentratie. Het was de laatste ronde en ik wist dat de kans verkeken was", herhaalt hij zijn uitleg nog eens. "Dat bewijst maar dat je geconcentreerd moet blijven, ongeacht het scenario."

Na de race grapte Norris dat Russell met die tik tegen de muur zijn voorbeeld volgde 'maar dan slechter'. Hij had naar eigen zeggen immers ook de muur geschampt waarbij de stuurkolom beschadigd raakte, maar tot een crash zoals die van Russell kwam het niet. "Het is ongelofelijk hoe snel je hersenen denken. Ik zag dat Lando de muur schampte en in die fractie van een seconde dacht ik: 'Oh, hij heeft de muur geraakt.' Twee tienden later raakte ik de muur. Het was dus niet dat moment van Lando dat me overviel, maar je hebt de neiging om te volgen waar [de coureur voor je naartoe gaat]", aldus de Brit.

Video: De crash van George Russell in de laatste ronde van de GP van Singapore