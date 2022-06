Russell: Geen spijt van gok voor slicks ondanks spin in Q3

Tijdens de natte kwalificatie voor de Grand Prix van Canada was George Russell in de slotfase van Q3 de enige coureur die het aandurfde om over te stappen op de slicks. De baan droogde langzaam op nadat de regen tijdens Q1 stopte met vallen en daardoor ontstond een droge lijn, maar verder waagde niemand de gok om een set softs te monteren. Dat bleek achteraf de juiste keuze: daar waar rijders op intermediates zich in de slotfase nog verbeterden, spinde de Mercedes-coureur in bocht 2 van de baan. Daarbij beschadigde hij zijn achtervleugel en kon hij een verbetering op zijn buik schrijven. Daardoor besloot Russell de sessie op de achtste positie, 2,2 seconden achter polesitter Max Verstappen.

Na de kwalificatie gaf Russell aan dat de overstap op slicks veel risico's met zich meebracht, maar dat het hem in potentie ook veel had kunnen opleveren. "We hadden een goede auto. Ik zag een droge lijn tevoorschijn komen en dan is er slechts één bocht voor nodig om je dwars te zitten. Voor mij waren dat bochten 1 en 2. Het gebeurde vorig jaar in Sochi ook, toen ik een van de drie coureurs was die van inters naar slicks ging. Destijds kwalificeerde ik me op P3 in een Williams. Je neemt veel risico, maar het kan ook veel opleveren. Dat is nu niet het geval, maar de race is zondag pas."

De omstandigheden op het opdrogende Circuit Gilles Villeneuve waren lastig in de slotfase van het derde deel van de kwalificatie. Niet alle delen van het circuit waren al even goed opgedroogd sinds het was opgehouden met regenen en volgens Russell betekende dit dat ongeveer de helft van de omloop "geheel droog" was. Op ongeveer een kwart van het circuit was wel een droge lijn waar te nemen, maar was het daarnaast glibberen en glijden. "En dat laatste kwart met bochten 1 en 2 begon net iets op te drogen", legde Russell uit. "Zoals ik al zei, is er maar één bocht voor nodig. Uiteindelijk zijn we hier om voor meer te vechten en we hebben de snelheid om zondag naar voren te komen."

Tijdens zijn outlap voor de laatste run op softs merkte Russell dan ook al dat het een lastig verhaal zou worden om de gok voor slicks goed te laten werken, maar desondanks heeft hij geen spijt van de keuze. Ook heeft hij er geen spijt van dat hij na zijn outlap niet terugkeerde naar de pits om alsnog een setje intermediates te halen. "Absoluut niet", verklaarde Russell. "Ik had er eerlijk gezegd waarschijnlijk meer spijt van gehad als ik het niet had geprobeerd [op slicks] en me op de derde of vierde positie had gekwalificeerd. Zo gaat het soms nou eenmaal in onze sport."

Video: Russell spint op slicks van de baan in Q3