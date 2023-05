Russell: “Wagen werkt niet voor ons en we stuiteren ook”

George Russell begon het weekend op het Miami International Autodrome nog goed met de snelste tijd in de eerste vrije training, maar daarna werd het steeds minder voor Mercedes. “Dat merkte ik al in de tweede oefensessie”, aldus Russell in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Ik weet niet wat we hebben op dit circuit. De auto voelde goed in de eerste training, maar naarmate de baan meer grip kreeg en sneller werd, leken wij juist langzamer en langzamer te worden.”

“De wagen werkt dit weekend gewoon niet voor ons”, vervolgt Russell. “We worstelen enorm met de balans en stuiteren ook een beetje. Van dat laatste dachten veel teams volgens mij dat het tot het verleden behoorde, maar hier lijkt het weer te gebeuren voor een aantal auto’s. Er zijn wat theorieën, maar ik heb geen verklaring voor het stuiteren. Het lijkt enigszins aan het asfalt hier te liggen. Misschien omdat de baan zo glad is, geen idee. Uiteindelijk moeten wij het zelf beter doen, maar de snelheid is er niet. Iedereen werkt keihard om het om te draaien en we moeten nog grote upgrades introduceren, maar we weten dat we een enorme uitdaging hebben. Maar dit circuit is ook uniek, enigszins een buitenbeentje.”

Dat laatste zei Russell afgelopen weekend ook in Baku. “Er zijn geen excuses, maar er zijn dit seizoen waarschijnlijk vijf van dit soort circuits: Bahrein, Baku, Miami, Monaco en Singapore”, somt hij op. “Een aantal van deze banen krijgen we al in het begin van het jaar. Feit is dat we op elk circuit tempo tekortkomen. Op sommige banen zijn we iets sneller en op sommige banen iets langzamer. Hier zijn we duidelijk iets langzamer.”

Op de vraag waar Mercedes tekortkomt, antwoordt Russell: “Overal, om eerlijk te zijn. Er is niet één specifieke bocht. We gaan alle kanten op met de afstelling, maar hebben steeds enkele problemen die terugkomen. Het is dus iets fundamenteels met de aerodynamica, wat we in de nabije toekomst hopen op te lossen. We pushen in de juiste richting. We gaan niet beloven dat we heel veel rondetijd zullen vinden, maar het is wel waarvoor we pushen.”

