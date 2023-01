Russell verwacht geen ruzie met Hamilton bij eventueel titelgevecht

George Russell en Lewis Hamilton brachten afgelopen jaar voor het eerst een Formule 1-seizoen als teamgenoten door. 2022 werd helaas voor het tweetal een jaar waarin het met een wispelturige W13 amper wist te imponeren. Russell sleepte in Brazilië nog wel een overwinning in de wacht. Ondanks de problemen kwam hun werkrelatie niet onder druk te staan. Mercedes hoopt door het harde werken in 2023 terug te keren naar de voorkant van de grid. Mochten de Mercedes-coureurs ineens voor de titel kunnen gaan, dan wordt het interessant om te zien hoe de toegenomen druk invloed heeft op hun werkrelatie. Wat dat betreft heeft Mercedes een verleden met Hamilton en Nico Rosberg. Dat duo clashte geregeld met elkaar op en naast de baan, wat uiteindelijk een vriendschap kostte.

Op de vraag of hun werkrelatie gezond blijft zodra zij in zo'n situatie terechtkomen, antwoordt Russell tegen onder meer Motorsport.com. "Natuurlijk verandert de dynamiek zodra je voor de eerste en tweede plaats vecht. Dat is normaal", zegt de Brit uit King's Lynn. "Ons voordeel is wel dat wij allebei in een andere fase van onze carrière zitten. Het voelt om eerlijk te zijn alsof we samen in deze situatie zitten. Als het ons lukt om [in 2023] eerste en tweede te worden, dan zijn we enorm trots op het feit dat wij hier aan hebben bijgedragen. En daarna gaan we verder met ons werk. We hebben geen reden voor conflicten. Onze relatie is goed. Het is zaak dat we elkaar blijven respecteren. Dat hebben we ook al laten zien, kijk maar naar de eerste paar bochten in Mexico. We erkennen het teambelang. Als onze relatie kapotgaat dan heeft dat invloed op het team en uiteindelijk ook op ons. We kunnen hier nu op verder bouwen. Onze relatie wordt waarschijnlijk steeds hechter naarmate de tijd vordert."

Williams-ervaring hielp Russell

In het begin van 2022 presteerde Russell constanter dan Hamilton. Dit kwam omdat beide heren voor verschillende afstellingen gingen in een poging porpoising te omzeilen. Hamilton ging daarbij extreem te werk, iets dat Russell niet hoefde te doen. Hij stelt dat hij vanaf het begin al meer tevreden was met de auto. Volgens ingewijden bij Mercedes kwam dat door zijn ervaringen bij Williams. "Naar bijna elk circuit namen we een aantal nieuwe onderdelen mee", vervolgt hij. "We wisselenden altijd af. De ene week waren ze voor Lewis en de andere week voor mij. Met name in het begin van het jaar ging Hamilton vaak ver met de afstellingen. Ik was best tevreden, maar hij was nog steeds zoekende naar een passende afstelling. Maar als het op ontwikkeling aan kwam, dan wisselde het van week tot week. Als er een nieuw onderdeel getest moest worden, verstoorde dat namelijk je weekend. Daarom was het eerlijk om af te wisselen."