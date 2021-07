Russell over crash Verstappen-Hamilton: "Soms is er geen goed of fout"

Ook op de Hungaroring, op de persdag voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix, is de aanrijding tussen de titelrivalen Hamilton en Verstappen het gesprek van de dag. De Nederlander klapte bij het incident met 51G in de bandenstapel. Hamilton kreeg voor het vergrijp een tijdstraf van 10 seconden, maar wist uiteindelijk de race te winnen.

Het incident heeft de afgelopen twee weken geleid tot de vraag of er iets gedaan kan worden om duidelijker te maken welke coureur bij dergelijke duels voorrang heeft. Williams-coureur George Russell, die directeur is van de rijdersvakbond GPDA, vond dat de aanrijding een race-incident was en vindt dat het moeilijk is om één en ander in regels te vatten, om zo later eenduidig een schuldige aan te kunnen wijzen. “Er zijn in dat opzicht geen regels die kunnen zeggen wie gelijk heeft of wie ongelijk, want het is gewoon iets wat gebeurt”, aldus Russell toen hem door Motorsport.com werd gevraagd naar zijn gedachten over het incident. “Soms is er geen goed of fout. Het is gewoon een race-incident.”

“Lewis is een van de netste en eerlijkste racers die er zijn, altijd. En er zat niets kwaadaardigs in de poging, want er was een duidelijke kans”, vervolgde Russell. “Het is duidelijk dat de gevolgen enorm waren en ik ben erg blij om te zien dat Max relatief in orde was na de crash. Maar deze race-incidenten zijn moeilijk te veroordelen. Ik denk niet dat er iets duidelijker hoeft te zijn in dat specifieke scenario, want het was, voor mij, gewoon puur een race-incident.”

Daniel Ricciardo dacht er hetzelfde over. Ook de McLaren-coureur vindt het niet noodzakelijk om op papier te zetten hoe de sport met dergelijke incidenten omgaat.

Video: De donderdag in Hongarije besproken