De Grand Prix van Brazilië liep voor George Russell nog uit op een succesverhaal, want hij wist zowel de zaterdagse sprintrace als de belangrijkste race op zondag op zijn naam te schrijven. Het was voor de jonge Brit zijn eerste F1-zege, maar het heeft er in Abu Dhabi alle schijn van dat hij het jaar ook met één overwinning op zak gaat afsluiten. Nadat er nog goed geopend werd in de eerste vrije training, zakte Mercedes richting de kwalificatie weg. Het gevolg: Lewis Hamilton moet het op het Yas Marina Circuit doen met de vijfde startpositie, terwijl teamgenoot Russell in de kwalificatie slechts 0.003 seconde langzamer was en daardoor vanaf P6 aan de race moet beginnen.

Veel meer was er volgens Russell ook niet mogelijk in de kwalificatie. "Het was heel close tussen mij en Lewis, maar het is altijd vervelend als je met zo'n kleine marge achter een andere coureur eindigt. Ik denk echter dat het resultaat een reële afspiegeling is van waar onze auto staat. De snelheid was wellicht wel iets langzamer dan waar we op hoopten of dan wat we hadden gewild", vertelde de coureur uit King's Lynn. De verklaring daarvoor zoekt hij, ondanks een kleine terugkeer van porpoising, vooral in de inefficiëntie van de W13. "Iedere keer als we op dit soort circuits komen, waar je allerlei soorten bochten en lange rechte stukken hebt, hebben we het heel moeilijk. We verliezen gewoon zoveel snelheid op de Red Bulls op de rechte stukken. Het is duidelijk dat waarin we ons moeten verbeteren voor volgend jaar als we over het hele seizoen gezien sterk willen zijn."

Hoewel de snelheid op zaterdag dus ietwat tegenviel, denkt Russell dat het er voor zondag helemaal niet verkeerd uitziet voor Mercedes. "Ik denk dat we er goed voor staan om zondag voor het podium te vechten", zegt hij, om daarna toe te geven dat meestrijden om de overwinning wellicht wat te veel gevraagd is. "Ik denk dat Max zeker buiten bereik is. Onze snelheid was op vrijdag redelijk vergelijkbaar met Ferrari, maar qua snelheid in de kwalificatierun zaten we toen iets dichterbij. Wellicht dat zij zich iets meer verbeterd hebben dan wij. We weten echter ook dat we er op zondag in slagen om iets extra's te vinden ten opzichte van de rest van het veld."

Video: Russell blikt terug op laatste kwalificatie van 2022 in Abu Dhabi