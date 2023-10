Russell: Geen F1-teamgenoot heeft me zo gepusht als Hamilton

"Ik denk niet dat ik in mijn hele carrière zo erg gepusht ben als het afgelopen anderhalf jaar", vertelt Mercedes-rijder George Russell over het teamgenoot zijn van Lewis Hamilton in de podcast Beyond the Grid. "Ik zie mezelf 'zwemmen' en heb het idee dat ik het heel goed doe. Dat geeft me veel zelfvertrouwen. Dat heb ik altijd al gehad, maar nu is er geen enkele twijfel bij mij. Ik geloof enorm in mezelf, het team gelooft in mij en dat is te danken aan het feit dat ik teamgenoot van Lewis ben en mezelf staande houd."

De 25-jarige Engelse coureur is ook dankbaar dat hij naast een coureur als Hamilton mag rijden. "Hij is mijn benchmark. Niet veel mensen krijgen die kans", noemt Russell, die ook vindt dat Hamilton nog altijd bij de beste F1-coureurs van dit moment hoort. "Als je hem in een auto zet die gelijk is aan alle anderen, dan hoort hij bij de vijf die kampioen kunnen worden. Ik heb daar geen twijfels over."

Russell staat tijdens de Grand Prix van Amerika voor de honderdste keer op de F1-grid. Sinds 2019 draait hij mee in de Formule 1-wereld en sinds vorig jaar staat hij bij Mercedes onder contract. Er staat nog maar één overwinning op zijn palmares, maar de Mercedes-coureur weet zeker dat in de toekomst meer successen behaald kunnen worden. "Ik heb echt het gevoel dat ik nog maar net begonnen ben", vertelt hij. "Er zijn heel veel races in een jaar, dus ik kan heel snel veel binnenharken. Ik denk dat ik op een heel hoog niveau bezig ben. Ik ben ook heel erg tevreden over mijn eigen prestaties." Wel weet Russell dat voor succes ook een goede auto nodig is: "Ik heb er geen twijfel over dat ik die een keer krijg. Ik haat het dat ik moet zeggen dat ik geduld moet hebben en moet wachten, maar dat hoort bij de Formule 1. Ik ben niet de enige die in deze situatie zit."