Het was voor Mercedes na de eerste vrije training duidelijk dat de kwalificatie een flinke uitdaging zou worden. Het team zag Lewis Hamilton de elfde tijd noteren terwijl Russell slechts zeventiende werd. In de kwalificatie ging het al wat beter voor Mercedes, maar nog steeds niet zoals gehoopt. In Q2 noteerde Russell een rondetijd van 1.41.654. Dat leek nipt genoeg voor een plek in Q3, maar daar dacht zijn teamgenoot anders over. Hij dook er met slechts vier duizendsten van een seconde onderdoor, met als gevolg dat Russell op de elfde plek in Q2 strandde en daarmee ook buiten de top-tien start in de Grand Prix van Azerbeidzjan.

"We waren dit weekend duidelijk niet snel genoeg, ik had graag in Q3 gestaan", zegt de teleurgestelde Russell. "Maar ik heb alles gegeven. Het was een sterke ronde, ik maakte in de laatste ronde een fout en dat hield me net buiten Q3, maar ik denk niet dat ik me dan op die band had kunnen kwalificeren. Het is soms apart, deze sport. Vorige keer kwalificeerden we ons nog op de eerste startrij, nu lig ik er in Q2 al uit. Lewis ging maar net door met P10. We hebben morgen nog een kans, maar dit is zeker niet ideaal."

Door het sprintformat was de eerste vrije training ook meteen de laatste, waardoor het aan de teams de taak was om de afstelling zoveel mogelijk te perfectioneren. Dat is bij Mercedes dus niet helemaal gelukt. "Het gevoel was niet geweldig in de training, om eerlijk te zijn", blikt Russell terug. "Ik had graag wat meer ronden gereden. We stonden lang in de garage om wat dingen te regelen, het is achteraf natuurlijk makkelijk zeggen wat we hadden moeten doen. In het vorige sprintweekend stonden we er meteen bij en vlogen we elke sessie. Dit is het tegenovergestelde. Zo gaat het wel eens."

Doordat de parc fermé-omstandigheden na de training van kracht gingen, hebben de teams weinig mogelijkheden om veranderingen door te voeren, zonder een straf te incasseren. Russell denkt niet dat Mercedes de antwoorden heeft om voor de rest van het weekend veel meer snelheid te vinden, maar sluit niet uit dat er een verrassing in zit. "Het is een unieke", doelt hij op de karakteristieken van het Baku City Circuit, waar de kans op een chaotische race groot is. "Van alle circuits waar we een slechte kwalificatie konden hebben, zouden we waarschijnlijk deze hebben gekozen. Dus ik zie geen reden waarom we zondag niet terug kunnen vechten. We zullen zien wat we morgen kunnen doen. Maar ja, [we moeten] hard werken, proberen mijn rijgedrag te verbeteren, proberen samen te werken met het team om te zien wat we kunnen doen...", besluit Russell.