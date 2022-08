Mercedes hoopte verder te bouwen op het momentum dat het had opgedaan tijdens voorgaande F1-races. Met George Russell scoorde het Duitse merk op de Hungaroring nog de pole-position en dus dacht Mercedes dat Spa-Francorchamps hen ook goede kansen zou bieden. Echter hadden Russell en Lewis Hamilton in de twee vrije trainingen de grootste moeite om de boel op snelheid te krijgen. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de zesde snelste tijd, meer dan 1,3 seconde achter die van Max Verstappen. Russell bevond zich twee plekken achter zijn teamgenoot, met nog eens twee tienden seconde verschil.

Hamilton meldt dat de W13 niet snel is en dat hij moeite heeft om te begrijpen wat eraan de hand is. "Zodra we de baan opgaan proberen we alles te geven", aldus de Mercedes-coureur. "Het kan aan de banden liggen of aan diens temperatuur, maar het kan ook aan de hoogte van de vleugels liggen. Het kan aan zoveel liggen. Het voelt niet als een enorme ramp, maar we zijn er alleen nog lang niet. Echter merken we dit vaker op vrijdag. Op zaterdag verandert er vaak wel wat. Ik hoop dat dit het geval is."

In Hongarije werd een rampzalige vrijdag op zaterdag omgezet in een prachtig resultaat. Zoals gemeld pakte Russell pole, terwijl Hamilton op zondag schitterde door de naar de tweede plek te rijden. Deze prestaties geeft beide heren het gevoel dat de race op Spa nog niet verloren is. "We zijn inmiddels wel gewend aan de mindere vrijdagen", zegt Russell. "We moeten zien of we het weer kunnen omdraaien. Het is natuurlijk geen garantie dat we een flinke stap kunnen zetten, zoals we die in de vorige race wel konden maken." Hamilton gaat vrijdagavond aan de bak om alle data te analyseren. "Vanaf daar gaan we kijken waar we met de auto kunnen komen."

Russell heeft het idee dat Mercedes de banden nog beter in de juiste window kan krijgen, waarmee er een flinke performance kan worden gevonden. "Het krijgen van temperatuur in de banden is iets waar we het hele seizoen al mee worstelen", vervolgt de jongeling. "Ik had er vandaag op elke compound wel moeite mee. In dit soort omstandigheden is het dus zeker iets waar we aan moeten werken. Ik weet dat je veel kan vinden zodra je de banden werkende krijgt. Ik ben een beetje optimistisch. De achterstand op Max en de Ferrari's is namelijk wel heel groot."

Video: Hamilton worstelt op circuit van Spa-Francorchamps