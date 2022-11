Met veel zelfvertrouwen vertrokken Mercedes en George Russell van Brazilië naar Abu Dhabi. De Brit scoorde op Interlagos zijn eerste overwinning in de Formule 1 en tevens de eerste van het Duitse merk in 2022. Donderdag liet Russell al weten vertrouwen te hebben in opnieuw een sterk weekend, maar vlakte Red Bull Racing en met name Max Verstappen niet uit. Tijdens de vrije trainingen is gebleken dat Mercedes vooraan inderdaad een aardig woordje meespreekt, maar dat de regerend F1-kampioen ontzettend rap is.

Russell noteerde uiteindelijk de tweede tijd van de dag, maar moest drie tienden seconde laten op de tijd van de Nederlander. "Ik voelde dat ik ontzettend snel was, maar Red Bull is een maatje te groot", trapt de Britse Grand Prix-winnaar af. "In een enkele ronde is het gat wellicht twee tienden, maar in een lange run lijkt dit nog groter. Er ligt vanavond nog wat werk op de plank. We matchen overigens wel met Ferrari." Donderdag stipte Russell al aan dat hij verwachtte dat de RB18 perfect bij de lange rechte stukken en trage bochten op het Yas Marina Circuit zou passen. "Qua race pace staan we ietsje achter", vervolgt hij. "Hun auto is op de rechte stukken zeer efficiënt. Een baan als deze met twee lange rechte stukken en veel langzame bochten is perfect voor hun. Ik ben dus erg blij dat we dichter bij ze staan dan in Spa. Die baan verschilt niet veel met deze."

Teamgenoot Lewis Hamilton kan zich vinden in de opmerkingen van Russell. Volgens de Brit is de W13 snel, maar niet zo rap als het pakket van Red Bull. Zijn race run zag er naar eigen zeggen niet heel goed uit. De zevenvoudig wereldkampioen weet niet waar hij staat ten opzichte van andere coureurs. Wel had hij al zien aankomen dat Red Bull snel zou zijn. "We hadden al verwacht dat dit niet onze sterkste baan zou worden. We gaan vanavond hard werken. Over het algemeen zitten we er wel bij, dus hopelijk kunnen we het gevecht aangaan."