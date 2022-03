George Russell en teamgenoot Lewis Hamilton kozen in de kwalificatie voor verschillende afstellingen en het was de set-up van Russell die duidelijk beter was. Zijn Britse teamgenoot worstelde met de achterkant van de W13 en kwam met een zestiende tijd niet door Q1. Russell haalde met de hakken over de sloot Q3 en noteerde uiteindelijk de zesde tijd. Zoals verwacht werd hij verslagen door de Red Bulls en Ferrari's, maar ook Alpine-coureur Esteban Ocon was sneller dan de jonge Engelsman.

De Mercedes-coureur is opgelucht met zijn startpositie, zeker gezien hij in het tweede deel van de kwalificatie slechts de tiende tijd klokte. Russell maakt wel duidelijk dat de huidige positie van de Britse formatie verre van ideaal is. "We zijn hier niet om voor de vijfde of zesde plek te vechten. Het was als team een zeer lastige dag. Het is lastig om de auto onder controle te krijgen. Lewis en ik reden allebei met andere afstellingen, maar dat werkte duidelijk niet. Persoonlijk denk ik dat ik tevreden was geweest met P5, dus een halve tiende rapper. Het was mogelijk als ik alles op alles zou zetten, maar dit is hoe we er momenteel voor staan. We hebben al onze energie gestoken in het oplossen van het probleem, maar het blijft lastig. Hierdoor kunnen we ons niet op andere dingen concentreren zoals het rijden, het verfijnen van de balans en de afstelling. Dus er ligt nog veel werk op de plank."

Porpoising blijft Mercedes teisteren

Voor de race mikt Russell op een vijfde plek. "We moeten het maximale resultaat halen. We zijn ver weg van de voorhoede, dus in het beste geval wordt het de vijfde plaats", vervolgt hij. De Brit benadrukt dat het verhogen van de rijhoogte om porpoising tegen te gaan, het belangrijkste probleem is waar Mercedes op dit moment mee kampt. "Al vanaf dag één hebben we problemen met porpoising. De enige manier om dit te verminderen, is door de auto te verhogen. En door het grondeffect verliezen we vervolgens alle downforce. We weten dat we enorm veel tijd winnen wanneer we laag aan de grond zitten met de auto, maar op dit moment is dat niet mogelijk. Fysiek gezien kunnen we dat niet aan, dus we moeten er nog goed voor gaan zitten."