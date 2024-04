George Russell klokte in het beslissende deel van de kwalificatie op het circuit van Suzuka een tijd van 1.29.008. Daarmee gaf de Brit 0,811 seconde toe op snelste man Max Verstappen. “Onze voorspelling voor de sessie was dat er ongeveer één tiende verschil zou zijn tussen Ferrari, McLaren, Aston Martin en onszelf. Of je je ronde wel of niet voor elkaar krijgt, kan tegenwoordig al zes posities verschil maken”, zei Russell na afloop tegen onder meer Motorsport.com. “Ik was met een heel sterke ronde bezig. Bij bocht 11 had ik me al met 0,25 seconde verbeterd. Ik verwachtte een stap van misschien wel 0,4 seconde te zetten, maar ik maakte een foutje en daarmee ging alle tijd verloren. Dat was zonde.” Als we de verwachting van Russell doorrekenen, dan had hij zonder dat foutje op P4 gestaan.

“We kennen de sterke en zwakke punten van onze wagen. De snelle bochten zijn onze zwakte. Voor de kwalificatie haal je de brandstof eruit, waardoor de bochten nóg sneller worden. Dus in die snelle bochten verliezen we dan nog meer”, vervolgde Russell. Mercedes heeft na drie races 26 punten, waarmee het vierde staat bij de constructeurs. De achterstand op koploper Red Bull bedraagt al 71 punten. De F1-kalender helpt Mercedes ook niet, stelde Russell. “Dit is het derde circuit op rij waar de snelheid hoog ligt. Als we het seizoen waren begonnen in Bahrein, Baku en Singapore, dan had het er waarschijnlijk heel anders voor ons uit gezien.”

Mercedes werkt hard om de problemen in de snelle bochten te verhelpen. “In de data zien we wat er gebeurt, maar het oplossen is een tweede”, aldus Russell. “In de eerste vier races hebben we wat verschillende aerodynamische specificaties gebruikt. De versie die we in de laatste twee weken hebben ingezet is zeker iets consistenter, maar we missen iets in de snelle bochten. Dat is zonde, want als we dat voor elkaar hebben, dan zouden we denk ik veel competitiever zijn. Dat hebben we in Bahrein kunnen zien. Daar kwalificeerden we ons als derde en streden we in de race om P2, voordat we motorproblemen kregen.” Op het circuit van Sakhir moest Mercedes de krachtbron gedurende de race meer koelen dan verwacht, wat volgens het team een halve seconde per ronde kostte.