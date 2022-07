De Alfa Romeo van Zhou Guanyu werd over de bandenstapels geworpen in de eerste bocht net na de start van de race op Silverstone. De C42 kwam omgekeerd tussen het hek en de bandenstapels te liggen. Hoewel Zhou ongedeerd bleef en door het medische team uit de wagen kon worden gehaald, pleit Mercedes-coureur George Russell - die betrokken was bij het incident - ervoor dat de Formule 1 serieus moet gaan kijken naar een andere opstelling van de baanafzetting. Meteen na de zware crash sprintte de Brit naar zijn collega toe om te checken of Zhou ongedeerd was. Russell vindt dat F1 moet kijken of dergelijke dingen veiliger kunnen. "Hij zat daar vast. Hij kon niets in die positie", zegt Russell over het voorval. "We moeten mijns inziens gaan onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat iemand tussen het hek en de bandenstapels klem komt te zitten. Hij zat vast en kon geen kant op."

Russell verklaart dat het ongeluk werd veroorzaakt doordat hij bij de start slecht van zijn plek kwam op harde banden en door iedereen werd ingehaald. "Het was een ontzettend eng incident, niet alleen voor hem, maar ook voor het publiek", vervolgt de Brit. "Wij namen de gok door op harde banden te starten na mijn slechte prestatie in de kwalificatie. We wisten dat het lastig werd, maar ik werd bij de start gewoon overlopen door iedereen. Het volgende dat ik weet is dat ik in de zijkant van de auto van Zhou zat. Er gebeurde veel."

De Engelsman is opgelucht dat Zhou zonder verwondingen uitstapte, maar is gefrustreerd over het feit dat hij niet opnieuw kon starten omdat de marshals zich over zijn auto hadden ontfermd. "Toen ik terugkwam bij de auto kreeg ik hem niet gestart, maar ik wilde het een en ander controleren met het team. Vervolgens ging de auto op de dieplader en vertelden ze dat ik niet meer mocht starten. Dat was vervelend, want het enige wat ik had was een lekke band. De auto was verder in orde. Er was een beetje schade, maar dat was verder niet heel erg."

Russell kwam later nog in beeld terwijl hij daarover in discussie was met Jo Bauer van de FIA. "Blijkbaar mag je niet meer starten zodra je hulp hebt gehad", zegt Russell tegen Sky Sports. "Dat was frustrerend, want ik twijfelde niet over het tempo. De zesde plek was mogelijk geweest."

Video: Gigantische startcrash legt GP Silverstone tijdelijk stil