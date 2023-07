De Formule 1 is dit weekend te gast op Spa-Francorchamps voor de laatste race voor de zomerstop, maar de weersverwachting is alles behalve zomers te noemen. Op vrijdag en zaterdag wordt er in ieder geval regen verwacht op het circuit in de Belgische Ardennen, terwijl de weerkaarten ook voor de zondag een kans op neerslag laten zien. Door de weersverwachting gaan de gedachten terug naar 2021. Toen verregende de Belgische Grand Prix en werden er slechts drie ronden gereden achter de safety car, alvorens de uitslag werd opgemaakt en er halve punten werden uitgedeeld.

De hoop is dat er dit weekend wel geracet kan worden, maar sinds het dodelijke ongeluk van Dilano van 't Hoff tijdens een FRECA-race van eerder deze maand ligt de veiligheid van het racen in de regen op Spa-Francorchamps onder een vergrootglas. Ook bij de Grand Prix Drivers' Association staat het punt hoog op de agenda. Zo heeft de rijdersbond na het tragische ongeluk van Van 't Hoff de FIA aangeschreven met het verzoek om op de hoogte gehouden te worden van de uitkomsten van onderzoeken naar het ongeval, maar ook heeft het gevraagd wat er gedaan kan worden om Spa veiliger te maken voor de Formule 1 en andere raceklassen.

"De eerste vraag is: is Spa veilig genoeg? En daarna draait het om de omstandigheden", antwoordt GPDA-voorzitter George Russell op een vraag van Motorsport.com. "Het feit is dat autosport altijd gevaarlijk blijft als je met deze snelheden rijdt. Maar als je een ranking maakt van de risico's die de circuits met zich meebrengen, dan is Spa een van de riskantere circuits. Ook Jeddah, Monaco en tot op zekere hoogte Suzuka staan redelijk hoog. Dat is in combinatie met slecht weer een grote uitdaging. We hebben dan gewoon geen zicht. Om het in perspectief te plaatsen: het is alsof je in een stortbui over de snelweg rijdt zonder de ruitenwissers te gebruiken. Zo voelt het echt vanuit de cockpit. Op de korte termijn hebben we daar geen oplossing voor. Persoonlijk vind ik Spa veilig genoeg, maar we moeten wel een oplossing vinden voor het zicht in de regen."

Mocht het tijdens de sprintrace en de GP van België net zo hard regenen als op donderdag tijdens de media-activiteiten, dan acht Russell het niet veilig genoeg om te racen. "Voor één F1-auto is het veilig genoeg, maar niet als je met twintig auto's op de baan bent. Vanaf de derde positie ziet niemand meer dan hooguit twintig, dertig of veertig meter", vertelt Russell, die eveneens stelt dat het wachten was op een incident zoals dat van Van 't Hoff. "Coureurs gaan niet voluit op het rechte stuk omdat ze niets kunnen zien, iemand wordt daardoor van achteren geraakt en ineens staat er een auto midden op de baan. Het is voor niemand perfect om een race af te gelasten, maar we willen niet nog zo'n groot incident zien zoals laatst het geval was."

FIA luistert, maar op korte termijn geen oplossing voor spray

Mercedes-coureur Russell is inmiddels al drie jaar een van de leidende figuren binnen de GPDA en hij benadrukt dat de coureurs een goede band hebben met de FIA wat betreft het bespreken van veiligheidszaken. "Er is zeker meer interactie tussen de coureurs en de FIA. Ze zijn absoluut bereid om onze standpunten te horen en iets te doen met ons perspectief vanuit de cockpit om zo niet alleen de F1, maar de autosport als geheel te verbeteren", ziet de coureur uit King's Lynn, die tegelijkertijd ook vindt dat er dingen uit moeten komen die voor lagere klassen met minder technologische middelen bruikbaar zijn. "Het zal namelijk altijd gevaarlijk blijven, maar tegelijkertijd moeten we er altijd aan blijven werken."

Op korte termijn is het voor de Formule 1, maar ook voor andere raceklassen echter zaak om zo goed mogelijk om te gaan met regenachtige omstandigheden en het bijbehorende slechte zicht. Een snelle oplossing ligt namelijk niet voor de hand, zo weet ook Russell. "Het feit is dat we de komende jaren geen oplossing zullen vinden voor het slechte zicht. Het is een enorme uitdaging en echt niet eenvoudig", aldus de eenmalig Grand Prix-winnaar. "En ik vrees echt een beetje voor de juniorklassen. Ik vind echt dat de Formule 3 nooit met dertig auto's tegelijk op de baan zou moeten zijn, zelfs niet in droge omstandigheden. Het is denk ik een kwestie van tijd voordat er in die klasse een groot incident plaatsvindt."

Video: Belgische GP 2021 vroegtijdig afgevlagd door zware regenval