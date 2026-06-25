Russell: Ferrari en Hamilton vormen een "enorme bedreiging" voor de titelstrijd in de F1 van 2026

George Russell heeft Ferrari bestempeld als een "enorme bedreiging” voor de kansen van Mercedes op de Formule 1-titel van 2026, na de emotionele overwinning van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Barcelona.

De zevenvoudig wereldkampioen behaalde vorige race eindelijk zijn eerste overwinning voor Ferrari en versloeg daarmee de als tweede geplaatste Russell, wiens Mercedes-teamgenoot Kimi Antonelli laat in de race vanaf de tweede plaats moest opgeven.

Hiermee kwam een einde aan een perfecte start van het jaar voor de Silver Arrows, die tot dan toe alle zes de Grand Prix-races hadden gewonnen. Een reeks upgrades werkte duidelijk wonderen op de SF-26, waardoor het gat met Mercedes werd gedicht.

Ferrari staat nu 72 punten achter het Duitse merk in het constructeursklassement, terwijl Hamilton in het coureurskampioenschap 41 punten achterstand heeft op leider Antonelli en negen punten voorsprong op Russell.

"Het is geweldig om te zien dat Lewis weer doet waar hij het beste in is", zei Russell in de aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix van dit weekend.

“Dat is ook gewoon een voorbeeld van hoe uitdagend de Formule 1 is, want de auto’s zijn zo complex, de banden zijn zo complex, de krachtbronnen zijn complex – alles moet op zijn plaats vallen.

"Als er ook maar één ding niet klopt, kun je niet het maximale uit jezelf halen, en mensen schreven hem vorig jaar al af, of zelfs in het jaar dat we teamgenoten waren in ’24.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Is hij te oud? Is hij dit? Is hij dat? En dan gaat hij eropuit en presteert hij al vier of vijf races op rij fantastisch – het bewijst maar weer dat je niet van de ene op de andere dag vergeet hoe je moet rijden.

“Je hebt jezelf nodig, je team, de afstelling, het inzicht in de banden – alles moet gewoon kloppen, en als het klopt, vlieg je.

“Het is prachtig en dat is waar hij op dit moment staat, en hij is zeker een grote bedreiging. Ferrari is een enorme bedreiging.

“Kimi is nog steeds veruit de koploper en presteert werkelijk ongelooflijk en consistent, maar het lijkt erop dat Ferrari eraan komt en Lewis loopt daarin voorop.”

Het afgelopen seizoen liet echter zien hoe snel het kan veranderen, want upgrades van Red Bull voor de 16e race in Italië maakten de weg vrij voor een late titelstrijd vande ' ' Max Verstappen, die zes van de laatste negen Grand Prix-races won.

Effectieve auto-ontwikkeling is dus de sleutel tot succes, met name aan het begin van deze nieuwe regelcyclus, en tot nu toe is Ferrari agressiever geweest dan zijn rivalen.

Dat heeft sommigen verrast en het enige gebied waarop Ferrari momenteel punten verliest, is de krachtbron, die volgens de resultaten van ADUO een niveau lager presteert dan de motoren van Mercedes en Red Bull.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Foto door: Clive Rose / Formule 1 via Getty Images

Hierdoor krijgt het Italiaanse merk de kans op een extra upgrade ten opzichte van de koploper in het constructeurskampioenschap, waardoor het potentieel een serieuze uitdager kan worden, aangezien het volgens veel insiders in de paddock over het sterkste chassis in de F1 beschikt.

"Het is een realiteitscheck, want Ferrari heeft dit hele seizoen duidelijk een geweldig chassis gehad", voegde Russell toe.

“Hun krachtbron bleef een beetje achter bij die van ons, zelfs behoorlijk achter, maar plotseling lijken ze in Barcelona een stap vooruit te hebben gezet.

“Ze zaten dus veel dichter bij ons wat betreft hun snelheid op rechte stukken en ze brengen veel upgrades mee, wat voor ons nogal verrassend was.

“Wij hebben dit seizoen tot nu toe één upgrade geïntroduceerd. We hebben er nog een paar in de pijplijn, maar Ferrari en McLaren brengen om de paar races nieuwe onderdelen voor de auto.

“We moeten dus blijven pushen en ik denk dat elke keer dat een team een nieuw onderdeel aan de auto toevoegt, ze grote stappen vooruit zetten.”