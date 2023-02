Vanaf dit raceseizoen mogen Formule 1-coureurs geen politieke statements maken zonder dat de FIA daar toestemming voor heeft gegeven. De wijziging in de International Sporting Code kon op kritiek rekenen van diverse rijders. F1 CEO Stefano Domenicali liet onlangs al weten dat F1 het niet eens is met dit standpunt en verwacht dat de FIA nog wel opheldering geeft. Dat deed de internationale autosportfederatie vrijdag. Lewis Hamilton is in ieder geval niet van plan zich aan het verbod te houden. De zevenvoudig wereldkampioen was en is iemand die zich geregeld uitspreekt over bepaalde kwesties. Teamgenoot George Russell begrijpt de FIA niet.

"Ik begrijp niet zo goed waarom de FIA dit standpunt inneemt. Het is onnodig in de sport en wereld waarin we leven", zegt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar tegen onder meer Motorsport.com. "Wij gaan zeker om opheldering vragen. Ik vertrouw erop dat het wel wordt aangepakt. Ik hoop van harte dat het een misverstand is geweest, meer kan ik er om eerlijk te zijn ook niet over zeggen. Het is zaak de boel op te helderen en te kijken waar we staan. Maar we gaan onze meningen en gedachten niet voor ons houden door deze domme regel. We hebben recht op het geven en delen van onze mening."

Russell denkt dat de meeste F1-coureurs graag voor de seizoensopener in Bahrein duidelijkheid willen van de FIA. "Ik ga ervan uit dat er opheldering komt en het voor de eerste race is opgelost", vervolgt hij. "Ik kan me niet voorstellen dat ze ons de mond willen snoeren. Dit is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting en we hebben het recht om op elk platform onze mening te delen. Dus ik verwacht hier geen problemen mee in de toekomst."

Afgelopen seizoen had met name GPDA-voorzitter Russell veel contact met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Onlangs liet de Emirati weten de dagelijkse gang van zaken in F1 uit handen te geven aan Nikolas Tombazis. "Ik heb nog niet met Mohammed gesproken sinds hij een stapje heeft terug gedaan en ook daarvoor niet", zegt de Mercedes-coureur. "Ik heb wel gesproken met racedirecteur Niels Wittich over de sportieve kant. Er is een sterke dialoog waarin de standpunten van de coureurs worden gedeeld en naar voren komen. Hij stelt ons vragen om te proberen de toekomst vorm te geven en verbeteringen door te voeren aan wat al een mooie sport is. Met Mohammed moet er op een gegeven moment ook een gesprek komen om te kijken wat de juiste aanpak is."