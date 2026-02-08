Russell favoriet bij bookmakers, Norris lacht: "Ze hebben gelijk"

Lando Norris won vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, mede doordat McLaren vooral in de eerste helft van het seizoen over een dominante auto beschikte. Met de komst van een nieuw technisch reglement voor zowel de chassis als motoren is iedereen voor het F1-seizoen 2026 echter weer op nul begonnen, waardoor er momenteel nog maar weinig zinnige woorden over de titelstrijd gesproken kunnen worden.

Desondanks kan er bij de bookmakers al worden ingezet op wie er komend seizoen met de wereldtitel vandoor gaat. Norris staat op dat lijstje pas op plek drie, achter favoriet George Russell en nummer twee Max Verstappen. "Hij is, eerlijk gezegd, inderdaad de grote favoriet. Ik ben het volledig met ze eens", lacht Norris bij Sky Sports F1 als hem wordt verteld dat Russell bovenaan staat bij de bookmakers.

Mercedes maakte eind januari, voor zover daar conclusies uit kunnen worden getrokken, een uitstekende indruk tijdens de shakedown in Barcelona. Norris is zeer te spreken over het Duitse merk, dat McLaren ook de komende jaren van motoren voorziet. "Mercedes heeft ongelooflijk werk geleverd met het bouwen van de motor", aldus Norris. "Het is een enorme klus – als je ziet wat er bij het bouwen van een auto komt kijken, geldt dat ook voor een motor, of misschien zelfs nog wel meer."

"Ze werken hier al jaren aan", vervolgt Norris over de 2026-krachtbron van Mercedes. "Er zijn dingen die zij nog gaan leren en er zijn dingen die wij nog gaan leren, maar we horen nog steeds bij dezelfde familie, met dezelfde motorleverancier. We werken samen als één geheel. We hebben het voorrecht om met hen samen te werken en dat zal nog vele jaren zo blijven."