George Russell trapt F1-test in Barcelona af voor Mercedes

Woensdag beginnen de Formule 1-teams aan wat officieel een shakedown moet heten op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is in feite de eerste van twee winterse testweken, al mag die eerste week vanwege het reglement – waarin slechts één officiële test staat vermeld – en een exclusieve deal met Bahrein nog niet zo worden genoemd. Veel belangrijker dan de naam is echter dat alle teams in Barcelona hun strijdwapen voor het seizoen 2022 tonen en dat ze die auto's voor het eerst serieus aan de tand zullen voelen.

Bij Mercedes wordt het bal geopend door George Russell, die dit jaar debuteert bij de formatie van Toto Wolff. Net als bij een eerdere shakedown van de W13 op het circuit Silverstone is het woord eerst aan de enkelvoudig podiumfinisher, waarna Lewis Hamilton het stuur in de middaguren zal overnemen. Mercedes kiest er zo in tegenstelling tot Red Bull Racing voor om de eerste testdag te verdelen tussen beide coureurs. Bij het energiedrankenmerk zal wereldkampioen Max Verstappen immers de volledige eerste dag in de RB18 voor zijn rekening nemen.

Mercedes heeft vooralsnog alleen de line-up voor woensdag wereldkundig gemaakt. Hoe de twee resterende dagen in Barcelona worden ingevuld, is momenteel nog niet bekend.

Video: De shakedown van de Mercedes W13 in beeld