Russell: F1 moet stoppen met inzetten kranen zonder rode vlag

De crash van Carlos Sainz in de openingsronde van de Grand Prix van Japan zorgde meteen voor een safety car-fase, maar het gevaarlijkste moment zou een ronde later volgen. Er was snel een mobiele kraan op de baan verschenen om de gestrande Ferrari zo snel mogelijk te kunnen bergen, waardoor de safety car de coureurs langs deze kraan moest begeleiden. Door het slechte zicht vanwege de regen en spray was het voertuig echter heel slecht te zien, zoals Pierre Gasly - die na een noodgedwongen pitstop probeerde de rij achter de safety car bij te halen - onderschreef toen hij op hogere snelheid vlak langs de kraan en een in de buurt staande marshal reed. Op dat moment besloot de wedstrijdleiding de race ook stil te leggen.

Gasly reageerde furieus via de boordradio en diverse coureurs spraken zich tijdens de lange onderbreking al uit over het voorval. Ook na afloop van de race op Suzuka was de mobiele kraan een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Meerdere rijders noemden het 'onacceptabel', terwijl GPDA-directeuren Sebastian Vettel en George Russell opmerkten dat dit onderwerp regelmatig aangesneden werd tijdens recente rijdersbriefings en bijeenkomsten van de rijdersvakbond. Nog voordat de FIA bekendmaakte dat het de gebeurtenissen met de mobiele kraan nog eens goed onder de loep neemt, sprak het tweetal zich uit. Zo was het volgens Russell de tweede keer in korte tijd dat er een gevaarlijke situatie ontstond door een kraan.

"Deze week hebben we erover gesproken in de rijdersbriefing. In Singapore was er tijdens de safety car namelijk een kraan op de baan na de crash van Yuki Tsunoda, wat gebeurde op het overgangsmoment richting slicks", vertelde Russell aan Motorsport.com. "Toen hebben we gezegd dat we dit nooit meer willen zien gebeuren. Dat was vorige week. Dat het gezien de omstandigheden en de historie hier deze week nog een keer gebeurt, is teleurstellend. We gaan allemaal in gesprek met de FIA. In onze ogen is het heel simpel: geen kranen op de baan. En als een kraan op de baan echt nodig is, hang dan de rode vlag uit."

Altijd rode vlag uithangen als mobiele kraan nodig is?

Russell is er voorstander van om dat in ieder geval in de regen te doen, maar ook in droge omstandigheden ziet hij daar wel voordelen van. "Ik weet het niet zeker, maar in ieder geval in de regen. Ik zie echter geen enkele reden waarom er überhaupt ooit een kraan op de baan moet zijn. En als dat het geval is, misschien hebben we dan een maximumsnelheid nodig", aldus de Mercedes-coureur. "Maar naar mijn mening is dit het risico niet waard. Zoals gezegd zijn deze auto's achter de safety car soms lastiger te besturen dan op hoge snelheid. We hebben het dus over veiligheid en om langzaam rijden, maar dat gaat bijna tegen je intuïtie in."

Zoals vele andere coureurs noemde Vettel na afloop van de Japanse GP de crash van Jules Bianchi in 2014 als voorbeeld waarom er tijdens de race geen kranen op de baan moeten zijn. "Het is gewoon onacceptabel. We hebben het erover gehad in de rijdersbriefing, de takelwagen mag onder deze omstandigheden nooit op de baan zijn, zelfs niet als we achter de safety car rijden", zei Vettel resoluut tegen Motorsport.com. "We moeten beseffen dat dit een van de dagen was dat het heel verkeerd had kunnen aflopen en dat iemand daarvoor de prijs had moeten betalen: een marshal die als vrijwilliger belangrijk werk doet, of een coureur in de auto. Zelfs de lichtste blessures zijn onnodig. Acht jaar geleden hebben we iets traumatisch gezien en vandaag kwamen we veel te dicht bij een herhaling daarvan."

Volledige verklaring voor besluit nodig

De kraan op de baan in Suzuka betreft een veiligheidskwestie en volgens Fernando Alonso zijn de coureurs bereid om de FIA te helpen om op dat front voor verbeteringen te zorgen. "Het was voor iedereen een moeilijke middag, dus we zijn bereid om de FIA te helpen", aldus de Alpine-coureur. "Na 2014 spraken we af dat het nooit meer zou gebeuren, maar vandaag gebeurde het weer. We moeten dus samenwerken dat dit echt de laatste keer is geweest. Het is absoluut onacceptabel, maar tegelijkertijd moeten we te weten komen waarom de kraan er stond, wie dat besluit nam, of ze iets verkeerd hebben begrepen of dat de kraan er stond zonder toestemming van de wedstrijdleiding. Dus totdat we de volledige uitleg hebben gekregen, en die willen wij echt krijgen, kunnen we niet al te veel zeggen."

Gasly raast op Suzuka vlak langs mobiele kraan