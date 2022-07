Russell over F1-stewards: Ook niet elke tackle is een gele kaart

Sinds Niels Wittich en Eduardo Freitas aan het begin van dit jaar de taken overnamen van Michael Masi, is er flink wat kritiek geweest op de wedstrijdleiders. Dat resulteerde al in een aantal stevige discussies tijdens de rijdersbriefing. Zo stormde Sebastian Vettel in Oostenrijk weg - wat hem op een voorwaardelijke boete kwam te staan - en noemde Max Verstappen de F1-wedstrijdleiding ‘koppig’.

Mercedes-coureur George Russell is van mening dat beide partijen meer open moeten staan voor elkaars meningen. Hij denkt dat het probleem meer in de regels zit dan in de toepassing: “Het algemene gevoel is dat ze zich goed aan de letter van de wet houden”, antwoordt de Brit wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de wedstrijdleiders. “Maar soms moeten dingen evolueren. Ik denk dat we wat meer open moeten staan voor elkaar. Niet alleen de wedstrijdleider, maar we moeten hier samen aan werken. En we moeten de regels verbeteren. Dat moeten we samen doen. Het feit dat er een regel is, betekent niet automatisch dat die regel ook goed is. De autosport is een zeer dynamische sport. Ik wil niet stellen dat we elke zaak los moeten behandelen, maar het is niet zo simpel om puur de regels te volgen.”

Het voorbeeld van de voetballerij wordt aangehaald, waar scheidsrechters vaak laten doorspelen en niet voor elk wissewasje fluiten. Russell daarover: “Ik wil het niet vergelijken met voetbal, maar elk geval is anders. In het voetbal kan je ook niet zeggen dat een speler geel krijgt als hij op een bepaalde manier een tackle uitvoert. Elke tackle is anders. Je probeert richtlijnen op te stellen, maar het is niet zwart-wit. Je mag wel zo tackelen, maar niet zo. Dat kan niet. We moeten zoiets ook in de racerij toepassen. Dat is moeilijk, heel moeilijk, maar op termijn kunnen we meer eenheid creëren.”