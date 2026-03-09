Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Russell wil dat F1-regels 2026 kans krijgen: "Iedereen levert snel kritiek"

Mercedes-coureur George Russell is van mening dat er al te vroeg kritiek is gekomen op de F1-auto's van 2026 en stelt dat de nieuwe regels een kans moeten krijgen.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Al op de zaterdag in Melbourne was duidelijk dat een groot deel van de coureurs niet heel warm liep voor de nieuwe Formule 1-auto's van 2026. In de kwalificatie moesten coureurs lift and coast toepassen om maar genoeg energie te hebben voor een snelle ronde.

Na de Grand Prix van Australië, de openingsrace van het seizoen 2026, was de kritiek er niet minder op geworden. Met name regerend wereldkampioen Lando Norris bleef bij zijn standpunten van de zaterdag en voegde toe dat de overtake-knop tot kunstmatige races leidt. Zo waren er wel 120 inhaalacties ten opzichte van de 45 van vorig jaar - zoals F1 zelf ook graag deelde op sociale media - maar klonk er kritiek van fans dat dit vooral komt doordat er met de batterij gespeeld wordt. 

Lees meer:

Racewinnaar George Russell benadrukt dat het racen met deze nieuwe auto's "absoluut anders" is, maar roept tegelijkertijd op om de nieuwe regels een kans te geven. "Het interessante aan deze regels is dat het op elk circuit weer anders zal zijn", meent de Mercedes-coureur, die voor het eerst aan de leiding van het kampioenschap gaat.

"We gaan bijvoorbeeld naar Shanghai, waar je één heel lang recht stuk hebt. De meeste coureurs zullen daar hun energie op dat ene rechte stuk gebruiken. Hier in Melbourne moet je het verdelen over vier rechte stukken", legt Russell uit.

"Iedereen is altijd snel met kritiek leveren, maar je moet het ook een kans geven", voegt de Brit toe. "We zijn met 22 coureurs. Toen we de beste auto's hadden, de minste bandenslijtage en als coureurs het gelukkigst waren, klaagde iedereen dat het racen saai was. Nu zijn de coureurs niet helemaal tevreden en zegt iedereen dat het een geweldige race was. Je kunt niet alles tegelijk hebben. Laten we het dus gewoon een kans geven en na een paar races opnieuw kijken."

'Beter dan verwacht'

Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die na een dramatische start enkele posities verloor maar zich alsnog snel weer naar de tweede plaats wist te vechten, sluit zich aan bij de woorden van Russell. "Ik denk dat op een circuit als dit de overtake-knop enorm krachtig was en dat je echt kon inhalen", oordeelt de Italiaan. 

Andrea Kimi Antonelli is het eens met teamgenoot George Russell.

Andrea Kimi Antonelli is het eens met teamgenoot George Russell.

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

"Het zorgde voor veel actie in de eerste paar ronden van de race. Op dit soort circuits zal er dus veel actie zijn, terwijl dat op andere circuits misschien iets minder is. Maar vandaag was het volgens mij beter dan we allemaal hadden verwacht. Zoals George zegt: we moeten nog een paar races afwachten voordat we echt een oordeel kunnen vellen over deze nieuwe regels."

Ook de nummer drie van de Grand Prix van Australië, Charles Leclerc, roept op tot geduld. "Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik denk alleen dat het de manier waarop we racen en inhalen zal veranderen", voegt hij toe. "Vroeger ging het vooral om wie het dapperst was en het laatst remde. Nu zit er misschien wat meer strategie achter elke actie die je maakt."

"Elke keer dat je de boostknop gebruikt, weet je dat je daar later een prijs voor betaalt. Daardoor probeer je altijd meerdere stappen vooruit te denken om uiteindelijk als eerste te eindigen. Het is dus zeker een andere manier van racen", aldus de Ferrari-coureur.

Deel of bewaar dit artikel

