Mercedes domineerde de Formule 1 vanaf 2014, maar heeft onder het nieuwe technische reglement voorlopig de grootste moeite om überhaupt voor de overwinning te gaan. Op Interlagos was George Russell vorig jaar succesvol in zowel de sprintrace als Grand Prix, maar in 2023 lukte het Mercedes tot dusver nog niet. Wel stapte het Duitse merk in Monaco over op een nagenoeg nieuwe auto, wat een goede zet bleek te zijn. Russell stipt aan dat het doel voor deel twee van dit F1-seizoen is om de stijgende lijn vast te houden, helemaal nu Mercedes voor P2 kan gaan bij de constructeurs. "Maar we willen dolgraag een race winnen", antwoordt Russell gevraagd naar zijn doelen voor de komende tien races. "Max en Red Bull zijn alleen heel sterk, dus ons grootste doel is om de tweede plek te pakken."

Zoals vermeld won Mercedes afgelopen jaar op eigen kracht een Grand Prix. Dit jaar lijkt dat een stuk lastiger te worden door de voorsprong van Red Bull Racing. De RB19 lijkt op nagenoeg elk circuit te kunnen schitteren. Denkt Russell dat Mercedes een kans maakt zodra het Oostenrijkse merk door bijvoorbeeld malheur getroffen wordt? "Ja, absoluut", vervolgt de Engelsman. "Ik heb het gevoel dat we dit seizoen als team best sterk zijn. Natuurlijk waren er hogere verwachtingen en dat is misschien ook wel de reden dat mensen nu zeggen dat ons seizoen mislukt is. Uiteraard komen we niet in de buurt van waar we willen staan en dat is voor kampioenschappen vechten."

Is Mercedes het tweede snelste team?

De 25-jarige coureur is het alleen niet eens met de uitspraken dat het jaar van Mercedes mislukt is. "We staan tweede in het kampioenschap en hebben 50 punten voorsprong op de nummer drie. Dat kun je geen mislukking noemen. We weten dat er een hoop beter moet, maar er is al veel progressie geboekt. Hopelijk staan we er zodra het onze kant opkomt, alleen weet je dat nooit. Afgelopen jaar dachten we in Singapore een grote kans op de zege te maken. Toen dat niet lukte, was dat wel een teleurstelling. In Brazilië hadden we die verwachtingen totaal niet en daar vertrokken we met een F1-zege. We zien nu elke race als een kans."

Op de vraag of Russell denkt dat Mercedes met de W14 nu de tweede snelste auto heeft, antwoordt de man uit King's Lynn. "De gaten tussen ons, Aston Martin, Ferrari en McLaren zijn klein. Wij slagen er overigens wel in om consistent te presteren als het gaat om het gevecht voor P2 en P3. Het lukt ons om de punten te maximaliseren. We leveren elk weekend weer. Ik ga nu niet zeggen dat we het tweede snelste team zijn, dat weet ik namelijk niet zeker, maar we zitten in een goede positie om de tweede plek veilig te stellen."

