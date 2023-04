Als het aan de coureurs ligt, krijgen zij meer invloed op bepaalde besluiten die de internationale autosportbond FIA neemt. Zo zijn ze niet gelukkig met het feit dat de FIA zonder de rijders te consulteren de lengte van de DRS-zones aanpast.

“Het is dit jaar moeilijker om in te halen dan een jaar geleden”, laat GPDA-bestuurslid George Russell weten na een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat lastiger is geworden door de wijze waarop de wagens verder zijn geëvolueerd. Maar vervolgens maken ze ook nog eens alle DRS-zones korter, iets waar de coureurs nul invloed op hebben. Ik ben opnieuw een beetje teleurgesteld dat we niet hierover worden geïnformeerd. Ik heb geen idee of de FIA zich wel bewust is van het feit dat inhalen voor ons gevoel moeilijker is geworden. De DRS-zones worden aangepast op basis van informatie uit het verleden.”

“We zullen dit zeker ter sprake brengen”, zegt de Mercedes-coureur, die benadrukt dat het niet zozeer om de DRS-zone gaat die in Baku is ingekort maar om de werkwijze van de FIA als geheel. “Het gaat hier om maar honderd meter. Dat maakt geen wereld van verschil. Het is alleen dat de gekozen koers incorrect is.” Volgens Russell zou het goed zijn als de coureurs voor dit soort besluiten geconsulteerd worden. “We zouden graag op de hoogte worden gehouden als dit soort beslissingen genomen worden en onze mening of gedachten met ze kunnen delen, en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan hun beslissingen. Dit is een proces waar we nog steeds aan moeten werken. We zullen het uiteindelijk toch met elkaar moeten doen. En willen allemaal het beste voor de sport.”

“We moeten gewoon iets meer met elkaar gaan samenwerken om de sport te kunnen verbeteren. Als het om het zorgen voor meer spanning gaat, maar ook als om de veiligheid gaat”, aldus Russell. “En wie kun je beter om feedback vragen dan degenen die achter het stuur zitten?”

Curieuze beslissingen

De coureurs zijn ook al een tijdje niet te spreken over hoe de wedstrijdleiding in de Formule 1 functioneert. Na het chaotische einde van de Australische Grand Prix was er opnieuw veel kritiek. “Er zullen zeker nog de nodige gesprekken met de FIA plaatsvinden om te begrijpen wat hun gedachtegang is”, zegt Russell gevraagd naar de beslissingen die in Melbourne zijn genomen. “Het zijn uitdagende tijden in dat opzicht. Voor ons allemaal, maar zeker ook voor de FIA. Ze zijn niet dom en ze doen hun werk zo goed als ze kunnen. Maar er moeten een aantal zaken worden uitgesproken, zodat we begrijpen hoe ze bepaalde dingen benaderen.”

“Het kan niet zo zijn dat weekenden volledig gedicteerd worden door wat iemand in het kantoortje van de wedstrijdleiding wil doen”, trekt Russell fel van leer. “We hebben recentelijk een aantal curieuze beslissingen gezien. Als daar consistentie in had gezeten, dan was dat helemaal prima geweest. Maar het is de inconsistentie die het zo uitdagend maakt voor ons.”