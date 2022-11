George Russell won afgelopen zondag zijn eerste Formule 1 Grand Prix op het legendarische circuit van Interlagos. Op het Autodromo José Carlos pace werd een dag eerder de sprintrace al een prooi voor de Brit. De Mercedes-coureur sloeg een dubbelslag. Veel tijd om het te vieren had hij niet. Na de korte feestelijkheden in Brazilië, stond het vliegtuig voor hem klaar en die was goed gevuld.

"Er waren veel mensen op die vlucht: Carlos, ik, Charles, Pierre, Kevin, Fernando, Esteban en Lewis", trapt hij donderdag af in Abu Dhabi. "Er kwamen zoveel emoties los zondagavond. Ik sprak natuurlijk met de media en vierde het met het team. Daarna moest iedereen meteen door naar het vliegveld." Op de vraag of Russell nu een andere coureur is, antwoordt hij: "Nee, niet echt. Ik heb er altijd in geloofd dat ik kon winnen. Het zelfvertrouwen is nu wel een stuk hoger en het team heeft een enorme boost gekregen. Ik voel me echter nog dezelfde coureur."

Het verhaal van Mercedes in 2022 is inmiddels bekend. Het Duitse merk kwam met een bijzonder concept op de proppen, maar liep vervolgens tegen het venijnige porpoising aan. Toto Wolff en de zijnen deden er alles aan om het stuiteren de baas te worden. Hoewel porpoising werd ingeruild voor bouncing, verliep het proces moeizaam. In Austin kwam een doorbraak. De meegebrachte updates maakten van de W13 plots een competitieve auto. Sindsdien heerst er meer rust bij Mercedes en is het zelfs Ferrari de baas. Russell hoopt op het Yas Marina Circuit voor zijn tweede zege te kunnen gaan: "Daar gaan we voor", vervolgt hij. "Sinds Austin werkt de auto een stuk beter, beter dan we hadden gehoopt, maar Red Bull en Max gaan hier ongetwijfeld snel zijn. De combinatie van lage snelheidsbochten en de lange rechte stukken past perfect bij hun auto. Maar wij waren in Brazilië sterk en dat hadden we niet verwacht."