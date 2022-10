Russell biedt Sainz excuses aan na incident in F1 Amerika

George Russell drukte Carlos Sainz net de start van de Grand Prix van de Verenigde Staten in de rondte. Hierbij liep de F1-75 van de Spanjaard een waterlek op, waardoor hij uitviel. De wedstrijdleiding onderzocht het incident en gaf Russell vijf seconden tijdstraf. Zijn voorvleugel liep bij de botsing ook schade op, wat Russells hele race verstierde. De Brit kwam als vijfde aan de finish. Door een late pitstop, waar hij nieuwe banden haalde, klokte Russell wel de snelste ronde en pakte het extra punt.

"Allereerst mijn excuses aan Carlos", zegt Russell tegen Motorsport.com, die kort na de finish richting de Spanjaard was gegaan. "Bij het ingaan van de eerste bocht zag ik hem aan de buitenkant bij Max. Ik had verwacht dat hij daar zou blijven. Vervolgens sneed hij terug, maar dat gebeurde toen ik al in mijn remzone zat. Een botsing was onvermijdelijk. Als coureur dien je rekening te houden met alles wat er voor je gebeurt. Als Sainz aan de buitenzijde was gebleven, was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest. Ik vocht daar met Lewis, niet met de auto's voor me. Zodra je als coureur remt en de binnenzijde probeert te pakken, wordt het lastig. Ik steek de hand in eigen boezem. Veel meer kan ik er niet over zeggen."

Bij de aanrijding beschadigde Russell ook zijn eigen W13. "In eerste instantie dachten we dat de schade wel meeviel", vervolgt hij. "Maar ik moet eerlijk bekennen dat deze race mijn voorlopig slechtste zondag van het jaar was. De snelheid was er niet. Misschien was er toch meer schade dan we aanvankelijk dachten. Zodra ik zag dat Checo en Charles buiten bereik waren, was het een kwestie van de auto veilig over de streep brengen. Het was lastig om de wagen op het asfalt te houden. Deze was overal en nergens. De balans was niet in orde. Het was al met al erg lastig. Het enige vreemde was dat mijn middelste stint relatief competitief was toen ik achter Checo en Charles zat. Een aantal rondjes reed ik binnen DRS-bereik. In de eerste en laatste stint was ik overigens nergens." Russell stelt ook niet heel enthousiast te worden van de snelste raceronde. "Maar je kunt hem maar beter hebben. Ik heb gemengde gevoelens over de snelste raceronde en het punt dat je daarvoor krijgt. Zodra je een stop maakt voor nieuwe banden, is de snelste ronde een zekerheid. Ik vind dat onnodig."

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde na afloop dat de auto van Russell inderdaad beschadigd was. "Ik zie de botsing als race-incident", zegt de Oostenrijker. "Als ik steward zou zijn, zou ik vinden dat George laat remde, een klein beetje onderstuur had en Carlos vrij hard de bocht indook. Het is zonde, maar we moeten het accepteren. We waren in ieder geval verbaasd dat hij niet uitviel. De voorvleugel was flink beschadigd. Niet alleen de end plate, maar ook daaronder en dat is een belangrijk aerodynamisch onderdeel. Hij had een auto die niet tot veel in staat was."

Video: Russell botst met Sainz kort na de start van de GP in Amerika