Voor George Russell is 2023 een Formule 1-seizoen dat hij maar al te graag snel wil vergeten, maar na zijn derde plek in Abu Dhabi eindigde het zware seizoen toch nog goed. Niet alleen staat de Mercedes-coureur voor de tweede keer dit jaar op het podium, maar dankzij zijn prestatie in de Emiraat is Mercedes er ook in geslaagd om de tweede plek bij de constructeurs veilig te stellen. "Dit betekent heel veel. Er werken zoveel mensen in de fabrieken in Brackley en Brixton en zij hebben heel hard gewerkt om dit te bereiken", vertelt een opgeluchte Brit.

Voor de 25-jarige Russell kwam de derde plek in Abu Dhabi als gewenst, want de Engelsman heeft het gevoel dat hij dit jaar te vaak niet goed voor de dag kwam. "Ik heb [de mensen in de fabriek] te vaak teleurgesteld. Ik ben dus heel blij dat ik dit over de streep heb getrokken vandaag", noemt de Mercedes-man over zijn prestatie tijdens de race. De winnaar van één Formule 1 Grand Prix liet in Abu Dhabi een prima pace zien waardoor het podiumplekje mogelijk was. Dat hing nog wel even aan een zijden draadje nadat Sergio Perez nog langs hem knalde, maar door een penalty voor de Mexicaan bleef P3 in zijn handen. "Het was tegen het einde van de race krap met Checo [Perez], ik dacht dat Charles [Leclerc] me op ging houden, maar ik ben er dankbaar voor dat hij het netjes hield. Nu kunnen we weer ontspannen." Leclerc gaf ook aan dat het een optie was om de Brit op te houden, maar gaf aan dat het te veel risico bleek te zijn.

Het was zogezegd even billenknijpen voor Russell, die ook Perez nog even zag passeren nadat hij zijn tweede stop maakte. "Ik was een beetje aan het managen toen", vertelt een blije Brit. "Checo kwam vanuit het niets. Ik heb geen idee wat er daar gebeurde. Aan het einde van de race was het ook nog spannend, want de banden verloren grip, maar ik ben wel blij dat P2 voor het team binnen is." Afsluitend doet de man uit King's Lynn ook de avondplannen uit de doeken: "We gaan zeker een paar drankjes drinken vanavond."