F1-rijders hopen op aanpassingen aan circuit Jeddah voor veiligheid

De eerste GP van Saudi-Arabië werd een gedenkwaardige en niet per se in positieve zin. Naast dat de wedstrijdleiding zijn handen vol had aan het duel tussen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen, moest de race op het razendsnelle stratencircuit twee keer worden stilgelegd na ongelukken. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond, maar met name de crash die de tweede code rood veroorzaakte, deed bij enkele coureurs de wenkbrauwen fronsen. George Russell werd het slachtoffer van dat ongeval, waarbij ook Sergio Perez en Nikita Mazepin hun Waterloo vonden.

“Het leek vrijwel onvermijdelijk. Je komt door de redelijk brede en open bocht 2 – waar auto’s zij aan zij kunnen rijden – maar daarna kom je in een trechter en wordt het snel behoorlijk smal”, vertelde de Williams-coureur kort na zijn crash aan Motorsport.com. “Ik ging door een blinde bocht met overal auto’s. Ik remde af, maar werd van achteren hard geraakt. Ik denk dat de autosport dit weekend veel kan leren. Het is een ongelofelijk opwindend en spannend circuit om te rijden, maar er ontbreekt veel qua racen en veiligheid. Er staan onnodige incidenten te gebeuren in al die kleine, blinde knikjes. Het zijn niet eens bochten in een F1-auto, maar ze zorgen gewoon voor onnodig gevaar.”

'Crash bocht 3 bewijs van wat rijders voor weekend al zeiden'

Ferrari-rijder Carlos Sainz Jr. werd ook niet echt verrast door het incident in bocht 3. “De incidenten waren denk ik duidelijke voorbeelden van wat de coureurs het hele weekend al zeiden. Dat was precies wat dit soort circuits kunnen opleveren, er is eigenlijk geen ruimte om uit te wijken of een incident te ontwijken, er is geen zicht en we konden crashes voor ons niet ontwijken. Dat is wat we gezegd hebben sinds we hier op donderdag kwamen, dus er is wel wat te leren en te analyseren om te zien of we het voor ons bezoek in maart wat makkelijker kunnen maken.”

De incidenten willen niet zeggen dat het Jeddah Corniche Circuit niet in de smaak viel bij de coureurs. Sebastian Vettel noemde de omloop een soort ‘Suzuka met muren’ en ook Russell was ondanks zijn crash te spreken over het ‘ongelofelijke’ circuit. Wel ontbreekt er wat hem betreft het een en ander qua veiligheid. “In mijn ogen zijn veranderingen aan het circuit nodig, er zijn zoveel kleine knikjes die totaal overbodig zijn. Dat kan opgelost worden door tussen bocht 2 en 4 een rechte stuk te maken en dat ook tussen bocht 17 en 22 te doen. Dat zijn vijf bochten in een sectie die gemakkelijk vol gas is, zelfs met DRS. Ik weet niet wat de beperkingen zijn, daar moet ook naar gekeken worden. Maar als daar rechte stukken van worden gemaakt, zou de veiligheid enorm verbeteren.”

Een soortgelijk geluid laat Esteban Ocon horen. De Alpine-coureur miste op een haar na het podium in Saudi-Arabië en vindt de lay-out van de baan op zichzelf ‘geweldig’, maar ook hij pleit voor aanpassingen. “De eerste tien bochten en bocht 13 zijn geweldig, 15 en 16 zijn ook cool. Maar de rechte stukken daarna die niet recht zijn, zouden eigenlijk gewoon recht gemaakt moeten worden”, zei de Fransman. “Qua inhalen en lay-out van het circuit maakt dat niets uit, want de belangrijkste bochten blijven. Wel zou het enorm helpen qua veiligheid.”

Masi verwacht geen grote wijzigingen

Eind maart brengt de Formule 1 opnieuw een bezoek aan Jeddah. Dat moet de laatste krachtmeting aldaar worden, want het plan is om de GP van Saudi-Arabië te verkassen naar Qiddiya. Wedstrijdleider Michael Masi erkent dat nog niet alles perfect was aan het Jeddah Corniche Circuit, maar grootschalige veranderingen lijkt hij uit te sluiten. “Ik denk dat ze hier in Saudi-Arabië briljant werk hebben geleverd door deze geweldige faciliteit in zo’n korte tijd neer te zetten. Daar verdienen alle betrokkenen lof voor. Er is over de gehele linie nog wel wat bij te schaven. Er waren wat opstartproblemen doordat het een nieuw evenement op een gloednieuwe faciliteit was. Er is nog wat te finetunen, maar ik voorzie momenteel niet dat er grote veranderingen komen.”