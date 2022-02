Russell enthousiast over VAR in F1: “Absoluut een goede stap”

Vooruitlopend op het verschijnen van het volledige rapport naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi maakte FIA-president Mohammed Ben Sulayem vast bekend dat de racedirectie in de Formule 1 flink op de schop gaat. Michael Masi wordt op een andere functie gezet binnen de FIA en vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, die ruime ervaring hebben als wedstrijdleider in respectievelijk het WEC en de DTM. Zij zullen elkaar tijdens het Formule 1-seizoen gaan afwisselen en worden ondersteund door Herbie Blash, die als permanente adviseur zal dienen, én een race control op afstand, die te vergelijken is met de VAR in het voetbal.

“Ik vind de VAR-oplossing geweldig”, reageert George Russell, die in het bestuur zit van de GPDA, de bond van Grand Prix-coureurs. “Het is volkomen logisch dat er meer ondersteuning komt in de vorm van mensen die live meer input gaan analyseren, zodat de racedirectie zich sneller een beeld kan vormen van de situatie en sneller een beslissing kan nemen.”

Volgens Russell is het belangrijk dat de Formule 1 ook op dit vlak met de tijd meegaat. “Alles ontwikkelt zich verder”, ziet hij. “Het is logisch dat rijders de grenzen van het regelboek opzoeken. Het is echter aan de FIA om daar iets tegenover te zetten.” De Brit, die aan de vooravond staat van zijn eerste seizoen bij het Mercedes Formule 1-team, denkt dat het nog wel even zal duren vooraleer de Virtual Race Control Room, zoals Ben Sulayem de racedirectie op afstand noemt, soepel draait. ”Ik denk dat het wat tijd gaat kosten voordat het echt goed werkt, maar het is absoluut een stap in de goede richting. Maar we zijn er hiermee nog niet. Je moet altijd op zoek blijven naar nieuwe manieren. De inzet van een VAR en andere virtuele tools kan echter alleen maar positief zijn.”

Russell prijst het optreden van de FIA sinds de seizoensfinale in Abu Dhabi. “Ik moet eerlijk zeggen dat de FIA meteen na Abu Dhabi ongelofelijk proactief is geweest om betere oplossingen te vinden”, aldus Russell, die bevestigde dat de autosportbond ook de GPDA heeft geraadpleegd.