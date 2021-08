Russell emotioneel na eerste puntenfinish bij Williams

George Russell was de race vertrokken vanaf een tegenvallende zeventiende plek, maar zag zich na de ongelukken in de openingsronde en de herstart terug op de tweede plaats. Uiteindelijk viel hij gedurende de race enkele plaatsen terug, maar hij kwam als negende over de finish. Toen echter Sebastian Vettel vanwege een tekort aan brandstof werd gediskwalificeerd, was Russell opeens achtste in de einduitslag. De vier punten die hij aan die eindklassering overhield waren de eerste die hij voor Williams scoorde, sinds hij in 2019 zijn F1-debuut maakte voor het team.

Ook Nicholas Latifi scoorde punten voor Williams. De Canadees deed het zelfs iets beter dan Russell en finishte op de zevende plaats en daarmee boekte Williams zijn beste resultaat sinds de Grand Prix van Brazilië in 2017. Het team steeg daarmee naar de achtste plek in het klassement.

Russell reageerde emotioneel op zijn klassering. “Ik heb letterlijk een traantje gelaten, wat ik niet had verwacht”, aldus de Engelse coureur die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Mercedes. “Dit betekent meer voor me dan ik in woorden kan uitdrukken, denkend aan de reis die we de afgelopen drie jaar hebben doorgemaakt. Als je drie jaar voor iets vecht en het dan eindelijk krijgt.”

Russell prees uitvoerig het werk van zijn team. “Het was een ongelooflijke stint aan onze kant van de garage. Die tweede stint, het was waarschijnlijk de beste stint uit mijn hele carrière. Danny [Ricciardo] achter me houden, Max [Verstappen] achter me houden, het gat van twintig seconden naar de auto's voor me dichtrijden, het was uitzonderlijk”, blikte Russell terug op de race. “Ik heb alles uit de kast gehaald, zoals ik elke race doe, en eindelijk ben ik met iets thuisgekomen.”

Russell was na de herstart eventjes de nummer twee van het veld, maar werd al snel ingehaald door Esteban Ocon en moest vervolgens van de wedstrijdleiding ook enkele posities teruggeven omdat hij bij de pit exit had voorgedrongen. Russell was de stewards dankbaar dat ze hem direct hadden gevraagd die posities terug te geven en niet hadden gewacht. Hij was bang dat hij dan een drive-through penalty zou hebben gekregen. “Toen ik mijn pitbox uitkwam, zei ik: 'Kan ik deze auto's inhalen?' En letterlijk toen ik ze inhaalde, zeiden ze ‘nee’. Ik wist het al vrij vroeg”, aldus Russell. “Ik ben de FIA echt dankbaar dat ze een beetje gezond verstand hebben getoond door gewoon te zeggen 'geef die posities terug'. Ze hadden me ook een drive-through kunnen geven.”