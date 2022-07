Russell verrast met pole voor GP van Hongarije, Verstappen op P10

Hoewel men de kans op regen in de kwalificatie aanvankelijk op tachtig procent schatte, werd de strijd om de pole-position voor de Grand Prix van Hongarije uiteindelijk op een volledig droge baan beslecht. Ferrari gold onder die omstandigheden als grote favoriet. Het bochtige karakter van het circuit bij Boedapest zou immers het beste bij het pakket van de Scuderia passen. Red Bull leek ondertussen geduchte concurrentie van McLaren te gaan krijgen voor de plekken op de tweede startrij, na een sterk optreden van het team uit Woking op vrijdag. Lando Norris was tweede in de tweede vrije training op twee tienden van Charles Leclerc. Het pakte allemaal anders uit.

Nadat de kwalificatie met een dreigende lucht op de achtergrond van start was gegaan, ging Max Verstappen er al vroeg op uit met zijn Red Bull. De Nederlander legde met 1.19.020 beslag op P1 en verbeterde zich tijdens zijn eerste run meermaals om uiteindelijk op 1.18.509 uit te komen. Carlos Sainz en Charles Leclerc verschenen pas later op het asfalt en gingen naar de tweede en derde tijd door rond te gaan in 1.18.561 en 1.18.806.

Richting het einde van Q1 toverde Lewis Hamilton nog een 1.18.374 uit de hoge hoed, waarmee hij zichzelf bovenaan zette in de tijdenlijst. Mercedes-teamgenoot George Russell kwam in 1.18.407 over de streep en sloot daarmee aan op P2. Sainz verbeterde zich naar 1.18.434 en was zo op zes honderdsten van Russell derde in Q1. Verstappen ging niet meer sneller en eindigde met zijn eerdere 1.18.509 als vierde in het eerste kwalificatiedeel, terwijl Leclerc met zijn eerdere tijd naar P7 zakte. Echter, het was allemaal ruim voldoende om door te gaan naar Q2.

Sebastian Vettel, die zijn monteurs in de aanloop naar de kwalificatie nog meehielp om zijn auto weer rijklaar te maken nadat hij in VT3 was gecrasht, bleef steken op de achttiende tijd en behoorde daarmee tot de eerste groep afvallers. Behalve de viervoudig wereldkampioen waren ook Williams-coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon, die in de natte laatste training nog opzien baarden met de snelste en de derde tijd, na Q1 klaar. De Canadees ging van P1 in derde training naar P20 in de kwalificatie, de Thai bleef steken op de zeventiende tijd. Ook voor AlphaTauri was de kwalificatie na Q1 al ten einde. Yuki Tsunoda en Pierre Gasly hadden niet meer in huis dan de zestiende en negentiende tijd.

Perez blijft steken in Q2

In het tweede kwalificatiedeel gingen de tijden gestaag verder omlaag. Norris reed aan het begin van Q2 een 1.18.121, waarmee hij naar P1 ging. Verstappen dook daar vervolgens onder met 1.17.703, wat de snelste tijd in deze sessie zou blijven. Leclerc naderde de Nederlander nog dicht met 1.17.768 en was zo tweede in Q2, terwijl Fernando Alonso met 1.17.904 op P3 plaatsnam. Norris ging kort voor het uithangen van de vlag paars in de eerste sector, maar maakte een foutje bij de chicane waardoor hij zich niet zou verbeteren. Met zijn eerdere tijd besloot hij de sessie achter Carlos Sainz en Lewis Hamilton als zesde.

Sergio Perez werd tijdens zijn laatste poging gehinderd door Kevin Magnussen en eindigde met 1.18.516 aan de verkeerde kant van de streep, waarmee hij voor de eerste teleurstelling voor Red Bull in deze kwalificatie tekende. Ook Zhou Guanyu, Magnussen, Stroll en Mick Schumacher kregen het niet voor elkaar om zich te plaatsen voor Q3.

Russell verrast

Hoewel Ferrari als favoriet werd gezien, leek de strijd om pole na Q2 behoorlijk open te liggen. Leclerc trapte de beslissende fase af met 1.17.985, waar Sainz daarna ruim onder ging met 1.17.505. Russell plantte zijn Mercedes daarop tussen de twee Ferrari’s door rond te gaan in 1.17.968. Verstappen blokkeerde tijdens zijn eerste snelle ronde een wiel bij de tweede bocht en ging wijd. Met 1.18.823 stond hij slechts zevende na de eerste runs.

Met nog enkele minuten te gaan keerden de tien overgebleven rijders terug op de baan voor de grande finale. “I have no power”, meldde Verstappen echter, toen hij net terug was op de baan. Een aanpassing op het stuur die race-engineer Gianpiero Lambiase vervolgens voorstelde, zorgde niet voor verbetering. “No power”, herhaalde de WK-leider.

De coureurs van Ferrari waren inmiddels begonnen aan hun laatste snelle ronde. Leclerc kwam met 1.17.567 net niet aan de tijd van Sainz, waarna de Spanjaard de snelste tijd aanscherpte naar 1.17.421. Verstappen kampte nog altijd met problemen, waarmee de eerste startrij voor Ferrari leek. Leek. Want Russell had andere plannen. De coureur uit King’s Lynn bracht zijn Mercedes onder de radar - er waren geen paarse sectortijden - door naar 1.17.377 en pakte zo op de valreep zijn allereerste pole-position in de Formule 1. Sainz moest zich dus tevreden stellen met de tweede startplek, terwijl Leclerc naar de tweede startrij werd terugverwezen, waar hij zondag gezelschap krijgt van de sterk rijdende Norris.

Esteban Ocon en Fernando Alonso legden namens Alpine beslag op de derde startrij, terwijl voormalig teamgenoten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas elkaar zondag op de vierde rij treffen. Verstappen reed tierend terug naar de pits en zakte weg naar de tiende startplek. Ook hij heeft op de grid in Hongarije een oud-collega naast in de persoon van Daniel Ricciardo.

De Grand Prix van Hongarije gaat zondag om 15.00 uur van start.

Video: Russell scoort zijn eerste pole-position in de Formule 1

Uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije